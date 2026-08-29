«Ахмат» — «Крылья Советов»: Олейников сравнял счет

«Крылья Советов» сравняли счет в выездном матче с «Ахматом» в 6-м туре РПЛ — 3:3.

На 72-й минуте гол забил Иван Олейников, сделав дубль.