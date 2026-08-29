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29 августа, 22:00
«Динамо» победило «Локомотив» после гола с пенальти Осипенко: онлайн-трансляция матча РПЛ
Игра 6-го тура чемпионата России.
Матч окончен
Все, «Динамо» обыгрывает «Локомотив» благодаря голу с пенальти в равной игре и набирает 10 очков. У «Локомотива» остается 3 очка в 6 турах.
90+7. «Динамо» тянет время, отыгрывая мяч назад, играя через вратаря. «Локомотиву» уже не хватает времени на атаку.
90+6. Накаляются страсти. Морозов, Давид и Бакаев за разговоры с арбитром получили по карточке.
90+5. Бакаев в падении пытался пробить из штрафной, но защита помешала, а Морозов с подхвата из-за штрафной зарядил выше ворот.
90+3. И еще один неприятный стык — Морозов и Касерес столкнулись, парагваец пострадал. Но здесь без медиков обошлось.
90+1. Врачи на поле оказывают помощь вратарю «Динамо». А тем временем одна из семи добавленных минут уже позади.
90-я минута. Руденко подавал в штрафную, Монтес врывался под этот пас и рукой в падении случайно приложил Расулова. Травма у вратаря «Динамо».
89-я минута. И у «Локомотива» еще две замены. Салтыков и Голубев вместо Пиняева и Ракова.
87-я минута. Еще одна замена. Маричаль меняет Сергеева у «Динамо» на концовку матча.
85-я минута. Монтес жестко сзади подкатился под Маринкина и сбил его. Вот тут никаких вопросов по желтой карточке.
83-я минута. Морозов сзади попал по ноге Бителло, но арбитр не увидел в этом эпизое повода для желтой карточки.
82-я минута. Раков с фланга опасно простреливал в штрафную, но никто из партнеров не переправил мяч в сетку.
81-я минута. Коваленко выходит у «Локомотива» вместо Еремеева, который сегодня уже набегался.
80-я минута. «Динамо» отобрало мяч на чужой половине поля, но Бителло ошибся с пасом на Гладышева и запорол атаку.
78-я минута. Еремеев лежит на газоне и держится за ногу. Но там не травма, просто у него ногу сводит уже.
77-я минута. «Локомотив» пытается что-то организовать в атаке, но пока получается не очень. «Динамо» грамотно обороняется.
74-я минута. Тут же «Локомотив» отреагировал заменой. Бакаев вышел на поле вместо Годяева.
«Динамо» выходит вперед!
73-я минута. ГОООЛ! Осипенко влево от себя бьет под штангу, а Митрюшкин прыгнул в другой угол. 1:0 в пользу «Динамо».
71-я минута. А вот теперь пенальти! Гладышев упал после небольшого касания ноги Монтесу. И здесь арбитр без колебания указывает на точку.
70-я минута. На скамейке «Локомотива» эмоционально отреагировали на предыдущий эпизод, и один из тренеров за споры с арбитром даже получил желтую карточку.
69-я минута. Пиняев падает около штрафной в борьбе с Рубенсом, но арбитр не видит здесь нарушения.
67-я минута. Маринкин сразу же падает в штрафной хозяев, но арбитр фола там не увидел.
66-я минута. «Динамо» сейчас удалось перевести игру на половину поля соперника, но создать что-то острое у ворот Митрюшкина не получается.
65-я минута. Вторая замена у «Динамо». Артур Гомес уходть, вместо нншл появился Маринкин.
63-я минута. Руденко после паса из глубины чуть не убежал один на один, но Осипенко успел отыграть назад на голкипера.
61-я минута. «Локомотив» начинает поддавливать, мяч почти все время оказывается у штрафной «Динамо».
60-я минута. Да, гол отменен, по-прежнему счет не открыт. «Локомотив» продолжает искать счастье в атаке.
58-я минута. Продолжилась игра, Сергеев скинул мяч себе под удар и с левой ноги зарядил — сильно выше ворот получилось.
57-я минута. Руденко попало в лицо мячом. Небольшая пауза в матче на оказание медпомощи.
55-я минута. Пока не очень высокий темп в игре, как в первом тайме. Но «Локомотив» выглядит чуть предпочтительнее.
52-я минута. Замена у «Динамо». Миранчук уходит с поля, Чавес появляется вместо него.
51-я минута. Раков ворвался в штрафную и пробил в дальний угол — рядом со штангой!
50-я минута. Гладышев забросил мяч в штрафную, Сергеев слегка задел его головой, подправляя в ворота, но Митрюшкин был на месте.
48-я минута. Касерес в борьбе с Руденко зарядил ему по ноге. Но вроде бы обошлось.
Второй тайм
46-я минута. Возвращаемся на поле и смотрим футбол дальше. И ждем голов, конечно. Джикия все-таки ушел у «Локомотива». Морозов вышел вместо него.
Перерыв
45+2. Все, завершен первый тайм. Пока забитых мячей нет. Моменты были, но реально голевых среди них мы пока не видели.
43-я минута. Пиняева завалили в атаке «Локомотива». Подача будет, для прямого удара далековато от ворот.
42-я минута. Сергеев подхватил мяч у линии штрафной и пробил в ближний угол — получилось несильно и несложно для Митрюшкина.
40-я минута. Гладышева закидывал мяч в штрафную, Сергеев в борьбе пытался подправить, но до мяча в итоге не дотянулся.
39-я минута. По-прежнему мяч больше держится у «Динамо», но «Локомотив» особо ничего сопернику не позволяет создать у своих ворот.
38-я минута. Заброс из глубины на Руденко пошел, Расулов выскочил на перехват почти к границе штрафной, но защитники его вовремя подстраховали и выбили мяч.
36-я минута. Сильянов в борьбе упал и вопросительно посмотрел на арбитра, но арбитр нарушения не увидел и штрафной не назначил.
35-я минута. Не получается у «Динамо» что-то опасное придумать в атаке. Но мячом бело-голубые сейчас владеют больше.
34-я минута. Годяев в борьбе с Касересом болезненно упал. Но вроде бы все в порядке, продолжит он матч.
32-я минута. По-прежнему невысокий темп в игре. «Динамо» в последние минуты чуть больше владеет мячом, но ничего острого у ворот соперника создать не может.
30-я минута. Снова Миранчук в центре внимания — подавал в штрафную на Сергеева, но мяч свалился у него с ноги.
29-я минута. Миранчук опасно выходил к воротам хозяев, но не смог отдать мяч Гладышеву — Митрюшкин его перехватил.
27-я минута. Пиняев забрасывал мяч в штрафную, но защита «Динамо» была начеку и вынесла мяч.
26-я минута. А вот теперь первая в матче карточка — Годяев свалил Бителло в борьбе за мяч, попав ему по ноге.
24-я минута. Артур в борьбе в штрафной грубовато сыграл против Сильянова в подкате, но обошлось без карточки. Арбитр ограничился устным предупреждением.
22-я минута. Джикия дернул мышцу, и сразу же показал, что ему нужна помощь врачей. Небольшая пауза в игре.
21-я минута. Бабкин со штрафного посылал мяч в район вратарской, но Расулов на выходе уверенно сыграл.
19-я минута. Пиняева уронили недалеко от штрафной, но там быстро разыграл «Локомотив» и тут же потерял мяч.
17-я минута. Сергеев мог выскочить один на один, но вовремя выбежал из ворот Митрюшкин, сократил дистанцию и забрал мяч.
16-я минута. Пока нет моментов ни у той, ни у другой команды. Мячом чуть больше владеют динамовцы, но без какой-либо остроты.
15-я минута. Миранчук фолит на бровке, но арбитр пока придерживает карточки. Но, судя по количеству нарушений, ненадолго.
13-я минута. В неспешном темпе проходит матч. Команды по очереди раскатывают мяч по полю, без быстрого продвижения вперед.
12-я минута. Осипенко задел ногу Пиняева вместо мяча. Пока нарушений многовато в матче.
10-я минута. Руденко открылся в штрафной под пас Пиняева и пробил с острого угла — мяч попадает в боковую сетку.
9-я минута. «Локомотив» комбинирует по всей ширине поля, но футболисты «Динамо» сейчас не дают ему особо продвигаться вперед за счет высокого прессинга.
8-я минута. Бителло со штрафного забросил мяч в район вратарской, но Митрюшкин на выходе выбил его кулаками.
6-я минута. Гладышева обыграл двоих соперников и заряжал со входа в штрафную, но попал в Бителло.
4-я минута. Отобрал «Локомотив» мяч, дотащил его до штрафной гостей, но до удара дело не дошло.
2-я минута. «Динамо» пока забирает мяч себе, «Локомотив» пытается включить прессинг, но никак не находит кнопку.
Первый тайм
1-я минута. «Локомотив» в красно-зеленой форме сегодня, а «Динамо» — в синей. Поехали!
Состав «Динамо»
«Динамо»: Расулов, Рубенс, Дэвид Риккардо, Осипенко, Касерес, Глебов, Миранчук, Артур, Бителло, Гладышев, Сергеев.
Запасные: Лещук, Маричаль, Фернандес, Скопинцев, Зайдензаль, Чавес, Маринкин, Окишор, Бабаев.
Состав «Локомотива»
«Локомотив»: Митрюшкин, Фассон, Монтес, Джикия, Сильянов, Годяев, Бабкин, Еремеев, Пиняев, Раков, Руденко.
Запасные: Веселов, Лантратов, Ненахов, Погостнов, Чевардин, Морозов, Бакаев, Коваленко, Салтыков, Щетинин, Голубев.
Кто не сыграет в матче «Локомотив» — «Динамо»
«Динамо» в предстоящем матче не поможет основной форвард Константин Тюкавин — у него небольшое повреждение. Кроме него, в числе травмированных остается вратарь Андрей Лунев.
У «Локомотива» травмированных нет, но кадровые проблемы имеются. Клуб остался без своего лидера Алексея Батракова, который недавно перешел в турецкий «Галатасарай». А полузащитник Артем Карпукас перебрался в «Зенит».
«Локомотив» — «Динамо»: личные встречи
У «Локомотива» преимущество в личных встречах. На их счету 34 победы, а «Динамо» выигрывало 22 раза. Еще 23 матча завершились вничью. Предстоящий матч станет для команд 80-м.
В чемпионате России команды встречались 68 раз. «Локомотив» выигрывал 29 раз, «Динамо» — 19, а 20 матчей закончились вничью. При этом из 10 последних игр «Локомотива» и «Динамо» лишь в одной не было забитых мячей. В остальных матчах забивали обе команды.
Как стартовали «Локомотив» и «Динамо»
«Локомотив» неудачно стартовал в этом сезоне. Железнодорожники сыграли вничью с «Ахматом» (1:1), «Акроном» (0:0) и «Оренбургом» (1:1), а также уступил махачкалинскому «Динамо» (1:2) и ЦСКА (2:3). После 5 туров «Локомотив» занимает 14-е место в таблице.
У «Динамо» пока 7 очков и 7-е место в таблице. На своем поле бело-голубые не проигрывают — после ничьей с «Крыльями Советов» в первом туре (0:0) они обыграли дома махачкалинское «Динамо» (3:1) и «Родину» (3:1). А вот на выезде команда Сандро Шварца оба матча проиграла — «Балтике» (1:2) и «Зениту» (0:3).
Где смотреть трансляцию матча «Локомотив» — «Динамо»
Игру «Локомотив» — «Динамо» в прямом эфире покажет телеканал Матч. Начало трансляции — в 19.00. «СЭ» проведет текстовый онлайн этой игры.
Дата, место и время начала матча «Локомотив» — «Динамо»
Матч «Локомотив» — «Динамо» состоится в субботу, 29 августа, в Москве на стадионе «РЖД Арена». Начало игры — в 20.00.
В субботу, 29 августа, в 6-м туре РПЛ состоится московское дерби, в котором «Локомотив» на своем поле сыграет с «Динамо». Матч пройдет в Москве на стадионе «РЖД Арена» и начнется в 20.00 по московскому времени.
У «Локомотива» всего 3 очка после 5 туров — команда Михаила Галактионова еще ни разу не выиграла в текущем чемпионате и занимает 14-е место в турнирной таблице.
У «Динамо» дела получше — бело-голубые выиграли два домашних матча и один раз сыграли вничью, а вот в гостях дважды проиграли. С 7 очками динамовцы занимают 7-е место в таблице.
Встречу обслужит арбитр Иван Абросимов. «СЭ» будет подробно следить за матчем «Локомотив» — «Динамо» с текстовой трансляцией. Присоединяйтесь!
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|6
|6
|0
|0
|11-4
|18
|
2
|Зенит
|6
|4
|0
|2
|13-4
|12
|
3
|Спартак
|5
|4
|0
|1
|10-4
|12
|
4
|ЦСКА
|6
|3
|3
|0
|9-6
|12
|
5
|Динамо
|6
|3
|1
|2
|8-7
|10
|
6
|Динамо Мх
|5
|3
|0
|2
|9-7
|9
|
7
|Балтика
|5
|2
|1
|2
|7-6
|7
|
8
|Ахмат
|6
|1
|3
|2
|9-8
|6
|
9
|Рубин
|5
|1
|3
|1
|6-7
|6
|
10
|Крылья Советов
|6
|1
|3
|2
|8-10
|6
|
11
|Оренбург
|5
|1
|3
|1
|4-6
|6
|
12
|Ростов
|6
|1
|2
|3
|7-10
|5
|
13
|Родина
|5
|1
|1
|3
|8-14
|4
|
14
|Локомотив
|6
|0
|3
|3
|5-8
|3
|
15
|Акрон
|6
|0
|3
|3
|6-15
|3
|
16
|Факел
|6
|0
|2
|4
|3-7
|2
|28.08
|18:00
|Акрон – ЦСКА
|2 : 2
|29.08
|15:00
|Факел – Зенит
|0 : 1
|29.08
|17:30
|Краснодар – Ростов
|1 : 0
|29.08
|20:00
|Локомотив – Динамо
|0 : 1
|29.08
|20:00
|Ахмат – Крылья Советов
|3 : 3
|30.08
|15:00
|Родина – Балтика
|- : -
|30.08
|17:30
|Спартак – Оренбург
|- : -
|30.08
|20:00
|Рубин – Динамо Мх
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Александр Соболев
Зенит
|5
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|П
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|
|
Маркиньос
Спартак
|3
|
|
Лечи Садулаев
Ахмат
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|4
|1
|1
|
|
Джеффри Чинеду
Крылья Советов
|2
|1
|0
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|4
|1
|0