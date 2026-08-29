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29 августа, 22:00

«Динамо» победило «Локомотив» после гола с пенальти Осипенко: онлайн-трансляция матча РПЛ

Игра 6-го тура чемпионата России.

Фото «СЭ»
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29 августа, 22:02

Матч окончен

Все, «Динамо» обыгрывает «Локомотив» благодаря голу с пенальти в равной игре и набирает 10 очков. У «Локомотива» остается 3 очка в 6 турах.

29 августа, 22:00

90+7. «Динамо» тянет время, отыгрывая мяч назад, играя через вратаря. «Локомотиву» уже не хватает времени на атаку.

29 августа, 22:00

В субботу, 29 августа, «Локомотив» проиграл «Динамо» в 6-м туре РПЛ.

Чемпионат России. Премьер-лига. 6-й тур.
29 августа, 20:00. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
0:1
Динамо

29 августа, 21:59

90+6. Накаляются страсти. Морозов, Давид и Бакаев за разговоры с арбитром получили по карточке.

29 августа, 21:58

90+5. Бакаев в падении пытался пробить из штрафной, но защита помешала, а Морозов с подхвата из-за штрафной зарядил выше ворот.

29 августа, 21:56

90+3. И еще один неприятный стык — Морозов и Касерес столкнулись, парагваец пострадал. Но здесь без медиков обошлось.

29 августа, 21:54

90+2. Все в порядке с Расуловым, доиграет он матч, замена не нужна.

29 августа, 21:53

90+1. Врачи на поле оказывают помощь вратарю «Динамо». А тем временем одна из семи добавленных минут уже позади.

29 августа, 21:52

90-я минута. Руденко подавал в штрафную, Монтес врывался под этот пас и рукой в падении случайно приложил Расулова. Травма у вратаря «Динамо».

29 августа, 21:51

89-я минута. И у «Локомотива» еще две замены. Салтыков и Голубев вместо Пиняева и Ракова.

29 августа, 21:49

87-я минута. Еще одна замена. Маричаль меняет Сергеева у «Динамо» на концовку матча.

29 августа, 21:48

86-я минута. Чавес со штрафного низом пробил, но мяч застрял в ногах защитников.

29 августа, 21:47

85-я минута. Монтес жестко сзади подкатился под Маринкина и сбил его. Вот тут никаких вопросов по желтой карточке.

29 августа, 21:46

83-я минута. Морозов сзади попал по ноге Бителло, но арбитр не увидел в этом эпизое повода для желтой карточки.

29 августа, 21:45

82-я минута. Раков с фланга опасно простреливал в штрафную, но никто из партнеров не переправил мяч в сетку.

29 августа, 21:44

81-я минута. Коваленко выходит у «Локомотива» вместо Еремеева, который сегодня уже набегался.

29 августа, 21:43

80-я минута. «Динамо» отобрало мяч на чужой половине поля, но Бителло ошибся с пасом на Гладышева и запорол атаку.

29 августа, 21:41

78-я минута. Еремеев лежит на газоне и держится за ногу. Но там не травма, просто у него ногу сводит уже.

29 августа, 21:40

77-я минута. «Локомотив» пытается что-то организовать в атаке, но пока получается не очень. «Динамо» грамотно обороняется.

29 августа, 21:39

76-я минута. Гладышев пробивал из-за штрафной — почти в руки Митрюшкину.

29 августа, 21:37

74-я минута. Тут же «Локомотив» отреагировал заменой. Бакаев вышел на поле вместо Годяева.

29 августа, 21:36

«Динамо» выходит вперед!

73-я минута. ГОООЛ! Осипенко влево от себя бьет под штангу, а Митрюшкин прыгнул в другой угол. 1:0 в пользу «Динамо».

29 августа, 21:35

71-я минута. А вот теперь пенальти! Гладышев упал после небольшого касания ноги Монтесу. И здесь арбитр без колебания указывает на точку.

29 августа, 21:34

70-я минута. На скамейке «Локомотива» эмоционально отреагировали на предыдущий эпизод, и один из тренеров за споры с арбитром даже получил желтую карточку.

29 августа, 21:33

69-я минута. Пиняев падает около штрафной в борьбе с Рубенсом, но арбитр не видит здесь нарушения.

29 августа, 21:32

67-я минута. Маринкин сразу же падает в штрафной хозяев, но арбитр фола там не увидел.

29 августа, 21:31

66-я минута. «Динамо» сейчас удалось перевести игру на половину поля соперника, но создать что-то острое у ворот Митрюшкина не получается.

29 августа, 21:29

65-я минута. Вторая замена у «Динамо». Артур Гомес уходть, вместо нншл появился Маринкин.

29 августа, 21:27

63-я минута. Руденко после паса из глубины чуть не убежал один на один, но Осипенко успел отыграть назад на голкипера.

29 августа, 21:25

61-я минута. «Локомотив» начинает поддавливать, мяч почти все время оказывается у штрафной «Динамо».

29 августа, 21:24

60-я минута. Да, гол отменен, по-прежнему счет не открыт. «Локомотив» продолжает искать счастье в атаке.

29 августа, 21:23

59-я минута. Пиняев забил, но гол будет отменен! Годяев в офсайде, кажется, был.

29 августа, 21:22

58-я минута. Продолжилась игра, Сергеев скинул мяч себе под удар и с левой ноги зарядил — сильно выше ворот получилось.

29 августа, 21:21

57-я минута. Руденко попало в лицо мячом. Небольшая пауза в матче на оказание медпомощи.

29 августа, 21:19

55-я минута. Пока не очень высокий темп в игре, как в первом тайме. Но «Локомотив» выглядит чуть предпочтительнее.

29 августа, 21:18

54-я минута. Гладышев с края вратарской пытался пробить, но попал в защитника.

29 августа, 21:16

52-я минута. Замена у «Динамо». Миранчук уходит с поля, Чавес появляется вместо него.

29 августа, 21:15

51-я минута. Раков ворвался в штрафную и пробил в дальний угол — рядом со штангой!

29 августа, 21:14

50-я минута. Гладышев забросил мяч в штрафную, Сергеев слегка задел его головой, подправляя в ворота, но Митрюшкин был на месте.

29 августа, 21:11

48-я минута. Касерес в борьбе с Руденко зарядил ему по ноге. Но вроде бы обошлось.

29 августа, 21:09

Второй тайм

46-я минута. Возвращаемся на поле и смотрим футбол дальше. И ждем голов, конечно. Джикия все-таки ушел у «Локомотива». Морозов вышел вместо него.

29 августа, 20:52

Перерыв

45+2. Все, завершен первый тайм. Пока забитых мячей нет. Моменты были, но реально голевых среди них мы пока не видели.

29 августа, 20:50

45-я минута. Добавленно время началось. Две минуты добавлено к первому тайму.

29 августа, 20:49

44-я минута. Раков подавал в штрафную, но легко вынесли мяч защитники.

29 августа, 20:48

43-я минута. Пиняева завалили в атаке «Локомотива». Подача будет, для прямого удара далековато от ворот.

29 августа, 20:47

42-я минута. Сергеев подхватил мяч у линии штрафной и пробил в ближний угол — получилось несильно и несложно для Митрюшкина.

29 августа, 20:45

40-я минута. Гладышева закидывал мяч в штрафную, Сергеев в борьбе пытался подправить, но до мяча в итоге не дотянулся.

29 августа, 20:44

39-я минута. По-прежнему мяч больше держится у «Динамо», но «Локомотив» особо ничего сопернику не позволяет создать у своих ворот.

29 августа, 20:43

38-я минута. Заброс из глубины на Руденко пошел, Расулов выскочил на перехват почти к границе штрафной, но защитники его вовремя подстраховали и выбили мяч.

29 августа, 20:41

36-я минута. Сильянов в борьбе упал и вопросительно посмотрел на арбитра, но арбитр нарушения не увидел и штрафной не назначил.

29 августа, 20:40

35-я минута. Не получается у «Динамо» что-то опасное придумать в атаке. Но мячом бело-голубые сейчас владеют больше.

29 августа, 20:39

34-я минута. Годяев в борьбе с Касересом болезненно упал. Но вроде бы все в порядке, продолжит он матч.

29 августа, 20:37

32-я минута. По-прежнему невысокий темп в игре. «Динамо» в последние минуты чуть больше владеет мячом, но ничего острого у ворот соперника создать не может.

29 августа, 20:35

30-я минута. Снова Миранчук в центре внимания — подавал в штрафную на Сергеева, но мяч свалился у него с ноги.

29 августа, 20:33

29-я минута. Миранчук опасно выходил к воротам хозяев, но не смог отдать мяч Гладышеву — Митрюшкин его перехватил.

29 августа, 20:31

27-я минута. Пиняев забрасывал мяч в штрафную, но защита «Динамо» была начеку и вынесла мяч.

29 августа, 20:30

26-я минута. А вот теперь первая в матче карточка — Годяев свалил Бителло в борьбе за мяч, попав ему по ноге.

29 августа, 20:29

24-я минута. Артур в борьбе в штрафной грубовато сыграл против Сильянова в подкате, но обошлось без карточки. Арбитр ограничился устным предупреждением.

29 августа, 20:27

22-я минута. Джикия дернул мышцу, и сразу же показал, что ему нужна помощь врачей. Небольшая пауза в игре.

29 августа, 20:26

21-я минута. Бабкин со штрафного посылал мяч в район вратарской, но Расулов на выходе уверенно сыграл.

29 августа, 20:24

19-я минута. Пиняева уронили недалеко от штрафной, но там быстро разыграл «Локомотив» и тут же потерял мяч.

29 августа, 20:23

18-я минута. Сергеев с разворота пробил в ближний угол — Митрюшкин парирует.

29 августа, 20:21

17-я минута. Сергеев мог выскочить один на один, но вовремя выбежал из ворот Митрюшкин, сократил дистанцию и забрал мяч.

29 августа, 20:20

16-я минута. Пока нет моментов ни у той, ни у другой команды. Мячом чуть больше владеют динамовцы, но без какой-либо остроты.

29 августа, 20:19

15-я минута. Миранчук фолит на бровке, но арбитр пока придерживает карточки. Но, судя по количеству нарушений, ненадолго.

29 августа, 20:17

13-я минута. В неспешном темпе проходит матч. Команды по очереди раскатывают мяч по полю, без быстрого продвижения вперед.

29 августа, 20:16

12-я минута. Осипенко задел ногу Пиняева вместо мяча. Пока нарушений многовато в матче.

29 августа, 20:14

10-я минута. Руденко открылся в штрафной под пас Пиняева и пробил с острого угла — мяч попадает в боковую сетку.

29 августа, 20:13

9-я минута. «Локомотив» комбинирует по всей ширине поля, но футболисты «Динамо» сейчас не дают ему особо продвигаться вперед за счет высокого прессинга.

29 августа, 20:12

8-я минута. Бителло со штрафного забросил мяч в район вратарской, но Митрюшкин на выходе выбил его кулаками.

29 августа, 20:10

6-я минута. Гладышева обыграл двоих соперников и заряжал со входа в штрафную, но попал в Бителло.

29 августа, 20:09

5-я минута. Руденко отобрал мяч у Касереса, но упустил его за боковую линию.

29 августа, 20:08

4-я минута. Отобрал «Локомотив» мяч, дотащил его до штрафной гостей, но до удара дело не дошло.

29 августа, 20:06

2-я минута. «Динамо» пока забирает мяч себе, «Локомотив» пытается включить прессинг, но никак не находит кнопку.

29 августа, 20:04

Первый тайм

1-я минута. «Локомотив» в красно-зеленой форме сегодня, а «Динамо» — в синей. Поехали!

29 августа, 19:06

Состав «Динамо»

«Динамо»: Расулов, Рубенс, Дэвид Риккардо, Осипенко, Касерес, Глебов, Миранчук, Артур, Бителло, Гладышев, Сергеев.

Запасные: Лещук, Маричаль, Фернандес, Скопинцев, Зайдензаль, Чавес, Маринкин, Окишор, Бабаев.

29 августа, 19:05

Состав «Локомотива»

«Локомотив»: Митрюшкин, Фассон, Монтес, Джикия, Сильянов, Годяев, Бабкин, Еремеев, Пиняев, Раков, Руденко.

Запасные: Веселов, Лантратов, Ненахов, Погостнов, Чевардин, Морозов, Бакаев, Коваленко, Салтыков, Щетинин, Голубев.

29 августа, 10:20

Кто не сыграет в матче «Локомотив» — «Динамо»

«Динамо» в предстоящем матче не поможет основной форвард Константин Тюкавин — у него небольшое повреждение. Кроме него, в числе травмированных остается вратарь Андрей Лунев.

У «Локомотива» травмированных нет, но кадровые проблемы имеются. Клуб остался без своего лидера Алексея Батракова, который недавно перешел в турецкий «Галатасарай». А полузащитник Артем Карпукас перебрался в «Зенит».

29 августа, 10:10

«Локомотив» — «Динамо»: личные встречи

У «Локомотива» преимущество в личных встречах. На их счету 34 победы, а «Динамо» выигрывало 22 раза. Еще 23 матча завершились вничью. Предстоящий матч станет для команд 80-м.

В чемпионате России команды встречались 68 раз. «Локомотив» выигрывал 29 раз, «Динамо» — 19, а 20 матчей закончились вничью. При этом из 10 последних игр «Локомотива» и «Динамо» лишь в одной не было забитых мячей. В остальных матчах забивали обе команды.

29 августа, 10:00

Как стартовали «Локомотив» и «Динамо»

«Локомотив» неудачно стартовал в этом сезоне. Железнодорожники сыграли вничью с «Ахматом» (1:1), «Акроном» (0:0) и «Оренбургом» (1:1), а также уступил махачкалинскому «Динамо» (1:2) и ЦСКА (2:3). После 5 туров «Локомотив» занимает 14-е место в таблице.

У «Динамо» пока 7 очков и 7-е место в таблице. На своем поле бело-голубые не проигрывают — после ничьей с «Крыльями Советов» в первом туре (0:0) они обыграли дома махачкалинское «Динамо» (3:1) и «Родину» (3:1). А вот на выезде команда Сандро Шварца оба матча проиграла — «Балтике» (1:2) и «Зениту» (0:3).

29 августа, 09:50

Где смотреть трансляцию матча «Локомотив» — «Динамо»

Игру «Локомотив» — «Динамо» в прямом эфире покажет телеканал Матч. Начало трансляции — в 19.00. «СЭ» проведет текстовый онлайн этой игры.

29 августа, 09:40

Дата, место и время начала матча «Локомотив» — «Динамо»

Матч «Локомотив» — «Динамо» состоится в субботу, 29 августа, в Москве на стадионе «РЖД Арена». Начало игры — в 20.00.

29 августа, 09:30

В субботу, 29 августа, в 6-м туре РПЛ состоится московское дерби, в котором «Локомотив» на своем поле сыграет с «Динамо». Матч пройдет в Москве на стадионе «РЖД Арена» и начнется в 20.00 по московскому времени.

У «Локомотива» всего 3 очка после 5 туров — команда Михаила Галактионова еще ни разу не выиграла в текущем чемпионате и занимает 14-е место в турнирной таблице.

У «Динамо» дела получше — бело-голубые выиграли два домашних матча и один раз сыграли вничью, а вот в гостях дважды проиграли. С 7 очками динамовцы занимают 7-е место в таблице.

Встречу обслужит арбитр Иван Абросимов. «СЭ» будет подробно следить за матчем «Локомотив» — «Динамо» с текстовой трансляцией. Присоединяйтесь!

Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 6 6 0 0 11-4 18
2
 Зенит 6 4 0 2 13-4 12
3
 Спартак 5 4 0 1 10-4 12
4
 ЦСКА 6 3 3 0 9-6 12
5
 Динамо 6 3 1 2 8-7 10
6
 Динамо Мх 5 3 0 2 9-7 9
7
 Балтика 5 2 1 2 7-6 7
8
 Ахмат 6 1 3 2 9-8 6
9
 Рубин 5 1 3 1 6-7 6
10
 Крылья Советов 6 1 3 2 8-10 6
11
 Оренбург 5 1 3 1 4-6 6
12
 Ростов 6 1 2 3 7-10 5
13
 Родина 5 1 1 3 8-14 4
14
 Локомотив 6 0 3 3 5-8 3
15
 Акрон 6 0 3 3 6-15 3
16
 Факел 6 0 2 4 3-7 2
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
28.08 18:00 Акрон – ЦСКА 2 : 2
29.08 15:00 Факел – Зенит 0 : 1
29.08 17:30 Краснодар – Ростов 1 : 0
29.08 20:00 Локомотив – Динамо 0 : 1
29.08 20:00 Ахмат – Крылья Советов 3 : 3
30.08 15:00 Родина – Балтика - : -
30.08 17:30 Спартак – Оренбург - : -
30.08 20:00 Рубин – Динамо Мх - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 5
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 3
Лечи Садулаев
Лечи Садулаев

Ахмат

 3
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 4 1 1
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 4 1 0
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