«Динамо» победило «Локомотив» после гола с пенальти Осипенко: онлайн-трансляция матча РПЛ

В субботу, 29 августа, в 6-м туре РПЛ состоится московское дерби, в котором «Локомотив» на своем поле сыграет с «Динамо». Матч пройдет в Москве на стадионе «РЖД Арена» и начнется в 20.00 по московскому времени.

У «Локомотива» всего 3 очка после 5 туров — команда Михаила Галактионова еще ни разу не выиграла в текущем чемпионате и занимает 14-е место в турнирной таблице.

У «Динамо» дела получше — бело-голубые выиграли два домашних матча и один раз сыграли вничью, а вот в гостях дважды проиграли. С 7 очками динамовцы занимают 7-е место в таблице.

Встречу обслужит арбитр Иван Абросимов. «СЭ» будет подробно следить за матчем «Локомотив» — «Динамо» с текстовой трансляцией. Присоединяйтесь!