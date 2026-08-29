«Краснодар» забил в 26-м матче РПЛ подряд и побил рекорд чемпионатов России

«Краснодар» установил новый рекорд чемпионатов России по продолжительности голевой серии, сообщает Opta Sports.

29 августа «быки» дома обыграли «Ростов» (1:0). Единственный гол на 19-й минуте забил Жубал.

«Краснодар» сумел забить в 26-м матче РПЛ подряд и побил рекорд «Зенита», который забивал в 25 играх кряду в 2023 году.

После 6 матчей «Краснодар» с 18 очками лидирует в турнирной таблице РПЛ.