«Локомотив» — «Динамо»: Осипенко открыл счет с пенальти

Московское «Динамо» вышло вперед в матче против «Локомотива» в 6-м туре РПЛ — 1:0.

На 73-й минуте защитник бело-голубых Максим Осипенко отличился с пенальти.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи.