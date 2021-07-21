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Матч ЦСКА — «Уфа» смогут посетить 15 тысяч зрителей

12:16
«ВЭБ Арена». Фото Дарья Исаева, «СЭ»
«ВЭБ Арена». Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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ЦСКА получил разрешение заполнить трибуны на 50 процентов на матч 1-го тура Тинькофф РПЛ против «Уфы», сообщает Eurostavka.

По информации источника, стадион «ВЭБ Арена», на котором состоится игра, смогут посетить около 15 тысяч зрителей.

Матч ЦСКА — «Уфа» состоится 25 июля, начало — в 20.00 (мск).

Сегодня, 21 июля стало известно, что Роспотребнадзор разрешил «Спартаку» провести первый домашний матч в чемпионате России-2021/22 против «Нижнего Новгорода» в присутствии не более чем 500 зрителей.

Дополнительная информация:

https://eurostavka.ru/news/football/tsska-razreshili-poseshchaemost-v-15000-zriteley-na-match-s-ufoy-spartaku-v-500

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Иван Торопцев все материалы автора

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