Матч ЦСКА — «Уфа» смогут посетить 15 тысяч зрителей
12:16
ЦСКА получил разрешение заполнить трибуны на 50 процентов на матч 1-го тура Тинькофф РПЛ против «Уфы», сообщает Eurostavka.
По информации источника, стадион «ВЭБ Арена», на котором состоится игра, смогут посетить около 15 тысяч зрителей.
Матч ЦСКА — «Уфа» состоится 25 июля, начало — в 20.00 (мск).
Сегодня, 21 июля стало известно, что Роспотребнадзор разрешил «Спартаку» провести первый домашний матч в чемпионате России-2021/22 против «Нижнего Новгорода» в присутствии не более чем 500 зрителей.
Дополнительная информация:
https://eurostavka.ru/news/football/tsska-razreshili-poseshchaemost-v-15000-zriteley-na-match-s-ufoy-spartaku-v-500
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Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 1-й тур: старт чемпионата России — расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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