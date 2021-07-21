ЦСКА получил разрешение заполнить трибуны на 50 процентов на матч 1-го тура Тинькофф РПЛ против «Уфы», сообщает Eurostavka.

По информации источника, стадион «ВЭБ Арена», на котором состоится игра, смогут посетить около 15 тысяч зрителей.

Матч ЦСКА — «Уфа» состоится 25 июля, начало — в 20.00 (мск).

Сегодня, 21 июля стало известно, что Роспотребнадзор разрешил «Спартаку» провести первый домашний матч в чемпионате России-2021/22 против «Нижнего Новгорода» в присутствии не более чем 500 зрителей.