Форвард «Ростова» Сулейманов — судье матча с «Краснодаром»: «Вообще бардак»

Нападающий «Ростова» Тимур Сулейманов высказал судьям претензию после матча против «Краснодара» (0:1) в 6-м туре РПЛ.

Главным арбитром матча работал Никита Новиков. ВАР — Алексей Сухой, АВАР — Роман Сафьян.

В концовке матча Новиков назначил пенальти в ворота «Краснодара», но после подсказки ВАР и просмотра видеоповтора отменил решение об 11-метровом.

«Вообще бардак», — сказал Сулейманов в видео из подтрибунного помещения, которое опубликовал «РБ Спорт».

«Краснодар» с 18 очками лидирует в таблице РПЛ. «Ростов» (5 очков) идет 12-м.