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Нападающий Ростова Сулейманов назвал бардаком судейство в матче с Краснодаром 29 августа 2026

Судейство

Форвард «Ростова» Сулейманов — судье матча с «Краснодаром»: «Вообще бардак»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Нападающий «Ростова» Тимур Сулейманов высказал судьям претензию после матча против «Краснодара» (0:1) в 6-м туре РПЛ.

Главным арбитром матча работал Никита Новиков. ВАР — Алексей Сухой, АВАР — Роман Сафьян.

В концовке матча Новиков назначил пенальти в ворота «Краснодара», но после подсказки ВАР и просмотра видеоповтора отменил решение об 11-метровом.

«Вообще бардак», — сказал Сулейманов в видео из подтрибунного помещения, которое опубликовал «РБ Спорт».

«Краснодар» с 18 очками лидирует в таблице РПЛ. «Ростов» (5 очков) идет 12-м.

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Тимур Сулейманов
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Ростов
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Соболев вышел на второе место по победным голам за календарный год в РПЛ в XXI веке
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 6 6 0 0 11-4 18
2
 Зенит 6 4 0 2 13-4 12
3
 Спартак 5 4 0 1 10-4 12
4
 ЦСКА 6 3 3 0 9-6 12
5
 Динамо Мх 5 3 0 2 9-7 9
6
 Балтика 5 2 1 2 7-6 7
7
 Динамо 5 2 1 2 7-7 7
8
 Рубин 5 1 3 1 6-7 6
9
 Оренбург 5 1 3 1 4-6 6
10
 Ахмат 5 1 2 2 6-5 5
11
 Крылья Советов 5 1 2 2 5-7 5
12
 Ростов 6 1 2 3 7-10 5
13
 Родина 5 1 1 3 8-14 4
14
 Локомотив 5 0 3 2 5-7 3
15
 Акрон 6 0 3 3 6-15 3
16
 Факел 6 0 2 4 3-7 2
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30 тур
28.08 18:00 Акрон – ЦСКА 2 : 2
29.08 15:00 Факел – Зенит 0 : 1
29.08 17:30 Краснодар – Ростов 1 : 0
29.08 20:00 Локомотив – Динамо - : -
29.08 20:00 Ахмат – Крылья Советов - : -
30.08 15:00 Родина – Балтика - : -
30.08 17:30 Спартак – Оренбург - : -
30.08 20:00 Рубин – Динамо Мх - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 5
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 3
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 2
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 4 1 1
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
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 3 1 0
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