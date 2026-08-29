«Ростов» — об отмененном пенальти в матче с «Краснодаром»: «В других играх это нарушение правил»

В «Ростове» прокомментировали отмененный пенальти в матче с «Краснодаром» (0:1) в 6-м туре РПЛ.

На 83-й минуте хавбек «быков» Кевин Ленини наступил на ногу полузащитнику «Ростова» Ивану Комарову на линии штрафной. Главный судья Никита Новиков назначил пенальти в ворота хозяев, но после подсказки ВАР и просмотра видеоповтора отменил решение об 11-метровом.

«Надеемся нам расскажут почему это не пенальти, а, например, в некоторых других матчах такое идентифицируют как нарушение правил. Хотя...», — говорится в Telegram-канале «Ростова».

«Краснодар» одержал шестую победу подряд в РПЛ и с 18 очками занимает первое место в таблице. «Ростов» с 5 очками на 12-й строчке.