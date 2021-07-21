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«Урал» остановил продажу билетов на две первых игры сезона из-за роста случаев COVID-19 в Свердловской области

12:30
«Екатеринбург Арена». Фото ФК «Урал»
«Екатеринбург Арена». Фото ФК «Урал»
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«Урал» приостановил продажу билетов на два первых домашних матча сезона-2021/22 Тинькофф РПЛ — против «Краснодара» и «Нижнего Новгорода» из-за ситуации с коронавирусом в Свердловской области.

«Уважаемые болельщики! Сегодня было принято решение приостановить продажу билетов на матчи с «Краснодаром» и «Нижним Новгородом», а также абонементов на новый сезон. Это связано с тем, что в настоящее время отмечается рост заболеваемости среди населения новой коронавирусной инфекцией в Свердловской области. Дальнейшие решения по поводу проведения матчей будут приняты исходя из данных оперативного штаба по коронавирусу в Свердловской области», — говорится в заявлении на официальном сайте екатеринбуржцев.

Матч первого тура чемпионата России «Урал» — «Краснодар» запланирован на 25 июля, игра второго тура «Урал» — «Нижний Новгород» должна состояться 1 августа. Начало обеих игр запланировано на 17.30 по московскому времени.

Согласно последним данным, в Свердловской области выявлено 102 458 случаев заражения коронавирусом за весь период пандемии. Зафиксировано 4165 летальных исходов, выздоровели 95 349 человек. За последние сутки в регионе обнаружили 489 новых случаев заражения инфекцией.

Дополнительная информация:

https://fc-ural.ru/novosti/klub/priostanovlena-prodazha-biletov-na-matchi-s-krasnodarom-i-nizhnim-novgorodom

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Иван Торопцев все материалы автора

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