В «Факеле» считают, что в эпизоде с пенальти в пользу «Зенита» фола не было

В пресс-службе «Факела» прокомментировали «СЭ» эпизод с назначением пенальти на 90+1-й минуте матча 6-го тура чемпионата России против «Зенита» (0:1).

«Клуб готовит обращение в ЭСК по поводу назначенного пенальти. Для нас очевидно, что фола здесь не было», — сказал в пресс-службе «СЭ».

«Зенит» с 12 очками поднялся на второе место в РПЛ. «Факел» (2 очка) продолжает замыкать турнирную таблицу.