«Ахмат» — «Крылья Советов»: Мелкадзе вывел грозненцев вперед

«Ахмат» вышел вперед в домашнем матче с «Крыльями Советов» в 6-м туре РПЛ — 3:2.

На 60-й минуте гол забил Георгий Мелкадзе, которому ассистировал Эгаш Касинтура.