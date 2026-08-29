Соболев вышел на второе место по победным голам за календарный год в РПЛ в XXI веке

Нападающий «Зенита» Александр Соболев забил девятый победный гол в РПЛ в 2026 году — больше любого другого футболиста лиги, сообщает Opta Sports.

Мяч форварда с пенальти на 90+2-й минуте принес петербуржцам победу над «Факелом» (1:0) в матче шестого тура РПЛ.

По этому показателю Соболев занимает второе место среди игроков РПЛ за один календарный год в XXI веке. Рекорд принадлежит Вагнеру Лаву, который в 2008 году забил десять победных мячей.

По девять таких голов также было у Александра Кержакова в 2004 и 2012 годах и Федора Чалова в 2023-м.

У остальных футболистов «Зенита» в 2026 году суммарно два победных гола в РПЛ — по одному забили Александр Ерохин и Максим Глушенков.

В нынешнем сезоне Соболев забил шесть мячей и сделал две результативные передачи в восьми матчах во всех турнирах. После шести матчей «Зенит» занимает второе место в таблице РПЛ с 12 очками.