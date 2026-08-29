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Нападающий Зенита Александр Соболев забил девятый победный гол в РПЛ в 2026 году

Соболев вышел на второе место по победным голам за календарный год в РПЛ в XXI веке

Игнат Заздравин
Корреспондент

Нападающий «Зенита» Александр Соболев забил девятый победный гол в РПЛ в 2026 году — больше любого другого футболиста лиги, сообщает Opta Sports.

Мяч форварда с пенальти на 90+2-й минуте принес петербуржцам победу над «Факелом» (1:0) в матче шестого тура РПЛ.

По этому показателю Соболев занимает второе место среди игроков РПЛ за один календарный год в XXI веке. Рекорд принадлежит Вагнеру Лаву, который в 2008 году забил десять победных мячей.

По девять таких голов также было у Александра Кержакова в 2004 и 2012 годах и Федора Чалова в 2023-м.

У остальных футболистов «Зенита» в 2026 году суммарно два победных гола в РПЛ — по одному забили Александр Ерохин и Максим Глушенков.

В нынешнем сезоне Соболев забил шесть мячей и сделал две результативные передачи в восьми матчах во всех турнирах. После шести матчей «Зенит» занимает второе место в таблице РПЛ с 12 очками.

Источник: Opta Sports
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Александр Соболев
РПЛ
ФК Зенит
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 Краснодар 6 6 0 0 11-4 18
2
 Зенит 6 4 0 2 13-4 12
3
 Спартак 5 4 0 1 10-4 12
4
 ЦСКА 6 3 3 0 9-6 12
5
 Динамо Мх 5 3 0 2 9-7 9
6
 Балтика 5 2 1 2 7-6 7
7
 Динамо 5 2 1 2 7-7 7
8
 Рубин 5 1 3 1 6-7 6
9
 Оренбург 5 1 3 1 4-6 6
10
 Ахмат 5 1 2 2 6-5 5
11
 Крылья Советов 5 1 2 2 5-7 5
12
 Ростов 6 1 2 3 7-10 5
13
 Родина 5 1 1 3 8-14 4
14
 Локомотив 5 0 3 2 5-7 3
15
 Акрон 6 0 3 3 6-15 3
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 Факел 6 0 2 4 3-7 2
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28.08 18:00 Акрон – ЦСКА 2 : 2
29.08 15:00 Факел – Зенит 0 : 1
29.08 17:30 Краснодар – Ростов 1 : 0
29.08 20:00 Локомотив – Динамо - : -
29.08 20:00 Ахмат – Крылья Советов - : -
30.08 15:00 Родина – Балтика - : -
30.08 17:30 Спартак – Оренбург - : -
30.08 20:00 Рубин – Динамо Мх - : -
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