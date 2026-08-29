«Зенит» благодаря голу Соболева с пенальти в меньшинстве вырвал победу над «Факелом»

«Зенит» на выезде переиграл «Факел» в матче 6-го тура РПЛ — 1:0.

В конце матча сине-бело-голубые остались в меньшинстве — на 85-й минуте защитника Игоря Дивеева удалили после вмешательства ВАР.

Вдесятером «Зенит» сумел вырвать победу — на 90+2-й минуте Александр Соболев реализовал пенальти.

«Зенит» с 12 очками поднялся на второе место в РПЛ. «Факел» (2 очка) продолжает замыкать турнирную таблицу.

В следующем туре «Зенит» 5 сентября в Санкт-Петербурге сыграет с ЦСКА, а воронежцы в этот же день на выезде встретятся с «Ростовом».