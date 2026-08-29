Вратарь «Динамо» Расулов получил травму головы и в шлеме доиграет матч с «Локомотивом»

Голкипер московского «Динамо» Курбан Расулов получил повреждение головы в матче против «Локомотива» в 6-м туре РПЛ.

В 20-летнего вратаря врезался защитник «Локомотива» Сесар Монтес. В результате Расулову перемотали голову и надели на голову шлем.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи.