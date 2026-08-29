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Вратарь Динамо Курбан Расулов в шлеме доиграет матч с Локомотивом в 6 туре РПЛ из-за травмы головы

Вратарь «Динамо» Расулов получил травму головы и в шлеме доиграет матч с «Локомотивом»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Курбан Расулов в шлеме в матче против «Локомотива».
Фото Скриншот трансляции

Голкипер московского «Динамо» Курбан Расулов получил повреждение головы в матче против «Локомотива» в 6-м туре РПЛ.

В 20-летнего вратаря врезался защитник «Локомотива» Сесар Монтес. В результате Расулову перемотали голову и надели на голову шлем.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи.

&laquo;Локомотив&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Динамо&raquo;: онлайн-трансляция матча РПЛ.«Локомотив» — «Динамо»: онлайн-трансляция матча РПЛ
Чемпионат России. Премьер-лига. 6-й тур.
29 августа, 20:00. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
0:1
Динамо

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 6 6 0 0 11-4 18
2
 Зенит 6 4 0 2 13-4 12
3
 Спартак 5 4 0 1 10-4 12
4
 ЦСКА 6 3 3 0 9-6 12
5
 Динамо 6 3 1 2 8-7 10
6
 Динамо Мх 5 3 0 2 9-7 9
7
 Балтика 5 2 1 2 7-6 7
8
 Ахмат 6 1 3 2 9-8 6
9
 Рубин 5 1 3 1 6-7 6
10
 Крылья Советов 6 1 3 2 8-10 6
11
 Оренбург 5 1 3 1 4-6 6
12
 Ростов 6 1 2 3 7-10 5
13
 Родина 5 1 1 3 8-14 4
14
 Локомотив 6 0 3 3 5-8 3
15
 Акрон 6 0 3 3 6-15 3
16
 Факел 6 0 2 4 3-7 2
Результаты / календарь
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30 тур
28.08 18:00 Акрон – ЦСКА 2 : 2
29.08 15:00 Факел – Зенит 0 : 1
29.08 17:30 Краснодар – Ростов 1 : 0
29.08 20:00 Локомотив – Динамо 0 : 1
29.08 20:00 Ахмат – Крылья Советов 3 : 3
30.08 15:00 Родина – Балтика - : -
30.08 17:30 Спартак – Оренбург - : -
30.08 20:00 Рубин – Динамо Мх - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 5
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 3
Лечи Садулаев
Лечи Садулаев

Ахмат

 3
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 4 1 1
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 4 1 0
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