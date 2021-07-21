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«Вест Хэм» возобновил интерес к Кралу и готов потратить на чеха до 20 миллионов

12:41
Алекс Крал. Фото ФК «Спартак»
Алекс Крал. Фото ФК «Спартак»
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«Вест Хэм» возобновил переговоры по повод трансфера полузащитника «Спартака» Алекса Крала, сообщает Football Insider.

4 июня появилась информация, что «Вест Хэм» предложил Кралу пятилетний контракт и собирается заплатить за трансфер 20 миллионов фунтов.

По информации СМИ, «Вест Хэм» приостановил переговоры со «Спартаком» по Кралу на время Евро-2020. Но источник издания сообщил, что клуб возобновил свой интерес к чеху. Отмечается, что руководство команды не собирается платить за него более 20 миллионов фунтов стерлингов.

Контракт 23-летнего футболиста со «Спартаком» рассчитан до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 10 миллионов евро.

На Евро-2020 Крал провел три матча за национальную команду и не отметился результативными действиями.

Крал перешел в «Спартак» из «Славии» зимой 2020 года. В минувшем сезоне он провел за красно-белых 30 матчей в премьер-лиге и кубке России и сделал 6 результативных передач.

Дополнительная информация:

https://www.footballinsider247.com/sources-major-update-on-west-ham-bid-to-sign-kral-after-new-talks/

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