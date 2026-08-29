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Ахмат — Крылья Советов: команды забили четыре гола в первом тайме

«Ахмат» — «Крылья Советов»: команды забили четыре гола в первом тайме

Руслан Минаев

«Ахмат» и «Крылья Советов» играют вничью в первом тайме матче 6-го тура РПЛ — 2:2.

У хозяев на 36-й минуте гол забил Лечи Садулаев, спустя две минуты отличился Эгаш Касинтура. У гостей счет в матче открыл Иван Олейников, в добавленное время отличился Никита Чернов.

Чемпионат России. Премьер-лига. 6-й тур.
29 августа, 20:00. Ахмат Арена (Грозный)
Ахмат
Крылья Советов
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 Зенит 6 4 0 2 13-4 12
3
 Спартак 5 4 0 1 10-4 12
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 ЦСКА 6 3 3 0 9-6 12
5
 Динамо Мх 5 3 0 2 9-7 9
6
 Балтика 5 2 1 2 7-6 7
7
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