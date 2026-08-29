«Ахмат» — «Крылья Советов»: команды забили четыре гола в первом тайме

«Ахмат» и «Крылья Советов» играют вничью в первом тайме матче 6-го тура РПЛ — 2:2.

У хозяев на 36-й минуте гол забил Лечи Садулаев, спустя две минуты отличился Эгаш Касинтура. У гостей счет в матче открыл Иван Олейников, в добавленное время отличился Никита Чернов.