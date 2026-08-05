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Фанаты «Спартака» скандировали кричалку про Сербию на игре с «Оренбургом», матч смотрит албанец Даку

Руслан Минаев

Болельщики «Спартака» скандировали кричалку «Косово — Сербия» на матче с «Оренбургом» в Пути РПЛ FONBET Кубке России.

За игрой наблюдает форвард «Рубина» Мирлинд Даку. 28-летний форвард сборной Албании, выступавший за сборную Косово, смотрит матч в ложе со спортивным директором красно-белых Ла Кахигао.

Ранее стало известно, что фанатская группировка «Спартака» Crazy North выступила против возможного перехода Даку в московский клуб.

3 августа сообщалось, что красно-белые активировали опцию выкупа футболиста в размере 11 миллионов евро и полностью согласовали условия сделки.

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