Новичок судейского корпуса чемпионата России Плиско назвал три качества хорошего арбитра

Новичок судейского корпуса чемпионата России Михаил Плиско назвал три качества хорошего арбитра.

«Первое — это, конечно, физическая подготовка. Нагрузки, которые испытывают арбитры во время матчей, достаточно серьезные и во многом сопоставимы с теми, которые испытывают футболисты. Второе — стрессоустойчивость. Давление в профессии очень большое, и важно уметь с ним справляться. Третье — умение принимать смелые решения. Арбитр должен быть готов брать на себя ответственность в ключевые моменты матча», — приводит слова Плиско пресс-служба РФС.

Плиско назначен главным судьей на матч группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России между «Факелом» и московским «Динамо». Игра состоится 5 августа и начнется в 18.30 мск.