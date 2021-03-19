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Черевченко: «У «Рубина» я пока только плюсы вижу»

18:53
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Главный тренер «Химок» Игорь Черевченко поделился ожиданиями от матча 23-го тура Тинькофф-РПЛ против «Рубина».

«Рубин» разнообразно играет, может применить и верхний прессинг, и отдать инициативу сопернику, — сказал Черевченко в эфире «Матч премьер». — Хорошо идут в отбор. У «Рубина» я сейчас только плюсы вижу. Первые минуты надо строго сыграть в обороне, концентрация должна быть с первых минут, ну и поменьше свободных зон.

Рубин — Химки

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