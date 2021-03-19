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«Сочи» — «Тамбов»: где посмотреть трансляцию матча РПЛ

18:35
Футболисты ФК «Сочи». Фото Сергей Кулаков/ФК «Сочи»
Футболисты ФК «Сочи». Фото Сергей Кулаков/ФК «Сочи»
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19 марта «Сочи» на своем поле сыграет с «Тамбовом» в матче 23-го тура Тинькофф РПЛ. Встреча начнется в 19.00 (мск).

Команда Владимира Федотова с 37 очками занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России. «Тамбов» — 13 баллов и 16-я, последняя строчка.

Онлайн-трансляция матча «Сочи» — «Тамбов» будет доступна на сайте «СЭ». Следить за встречей можно также с помощью видеотрансляции на канале «Матч Футбол 1».

Видеотрансляция матча «Сочи» — «Тамбов»

Сочи — Тамбов

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