«Сочи» — «Тамбов»: где посмотреть трансляцию матча РПЛ
19 марта «Сочи» на своем поле сыграет с «Тамбовом» в матче 23-го тура Тинькофф РПЛ. Встреча начнется в 19.00 (мск).
Команда Владимира Федотова с 37 очками занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России. «Тамбов» — 13 баллов и 16-я, последняя строчка.
Онлайн-трансляция матча «Сочи» — «Тамбов» будет доступна на сайте «СЭ». Следить за встречей можно также с помощью видеотрансляции на канале «Матч Футбол 1».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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