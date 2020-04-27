«Чтобы никто не вспоминал сезон как неполноценный». Евсеев надеется, что чемпионат России будет доигран

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев выразил надежду, что чемпионат России-2019/20 удастся доиграть, несмотря на ситуацию с пандемией коронавируса. Чемпионат был прерван после 22-го тура, на данный момент РПЛ рассматривает варианты его доигрывания или досрочного завершения.

«Хорошие новости после общего собрания РПЛ! Есть 2 варианта развития событий, и есть четкие даты, — неапсал Евсеев в Instagram. — Две игры в неделю — это нормальный график, чтобы войти в режим подготовки, — Если в итоге не будет предпосылок к возобновлению чемпионата из-за эпидемиологической ситуации в стране, закончить чемпионат согласно текущей таблице считаю правильным. Да, могут возникнуть какие-то споры или претензии, но сыграно больше чем 2/3 туров, таблица справедливая.

Никто тогда не вылетает в ФНЛ, а два клуба поднимаются наверх.

Но после следующего сезона в РПЛ снова останется 16 команд. Значит, вылетают 4. Будет непросто, но интересно.

Надеюсь, что пойдем все-таки по первому сценарию. Чтобы никто не вспоминал сезон как неполноценный. Судя по статистике заболевших ситуация в стране стабилизировалась. Поэтому надеюсь, что все в итоге будет хорошо".