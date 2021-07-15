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«Локомотиву» вручили бронзовые медали за прошлый сезон РПЛ

13:53
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Вручение наград состоялось во время онлайн-встречи с болельщиками. Награды игрокам и тренерскому штабу вручали заместитель генерального директора РЖД Александр Плутник и генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко.

«Спасибо игрокам за прошлый сезон. Вы показали настоящий характер. Сейчас вы уже готовы к новому сезону и к борьбе за Суперкубок. Мы вами гордимся. Мы будем помогать вам, чтобы вы становились лучше. Спасибо вам от всей компании РЖД», — сказал Плутник.

«Прошедший сезон был очень сложен, но были и приятные моменты. Вы все вошли в историю. Очередная награда «Локомотива» в богатой истории клуба. А сейчас хочется пожелать всем удачи для будущих побед», — сказал Леонченко.

По итогам сезона-2020/21 «Локомотив» занял третье место в турнирной таблице Тинькофф-РПЛ, отстав от «Спартака», ставшего вторым, на одно очко.

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Артем Бухаев все материалы автора

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