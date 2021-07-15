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В ЦСКА опровергли информацию об отказе игроков вакцинироваться от коронавируса

12:42
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Директор по связям с общественностью и информационной политике ЦСКА Сергей Аксенов в разговоре с «СЭ» прокомментировал информацию о том, что футболисты армейского клуба отказались от вакцинации перед стартом сезона РПЛ.

«Информация об отказе от вакцинации игроков ЦСКА — полная ерунда. Никакого коллективного решения не было. У 85% наших игроков высокий уровень антител, что является медотводом на текущий момент. Мы внимательно следим за развитием событий», — сказал Аксенов «СЭ».

В четверг в Telegram-канале «Ловите инсайд» появилась информация об отказе футболистов. Якобы они уже уведомили о своем решении руководство клуба.

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Севастиан Терлецкий все материалы автора

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