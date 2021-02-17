Старфельт: «Рубин» должен побороться за топ-4 по итогам сезона»

Защитник «Рубина» Карл Старфельт прокомментировал продление контракта с командой до 2024 года.

«Я очень счастлив. У меня было еще два с половиной года контракта, но клуб показал, что верит в меня, продлив соглашение еще на год. Мне очень нравится в «Рубине», и в футбольном плане, и в том, что его окружает, нравится команда.

Конечно, я хочу продолжать прогрессировать как футболист, мне кажется, в «Рубине» у меня есть для этого возможности. Хочу, чтобы прогрессировала команда. Если команда играет хорошо, то и футболисты прибавляют. Нам нужно смотреть вверх турнирной таблицы и побороться за топ-4 по итогам сезона», – приводит слова Старфельта официальный сайт клуба.

?Старфельт перешел в «Рубин» в июле 2019 года из «Гетеборга». В «Рубине» защитник отыграл 48 матчей и забил четыре мяча. В октябре 2020 года он дебютировал в сборной Швеции.