Чернов рассказал, как «Спартак» поздравил Абаскаля с днем рождения

Защитник «Спартака» Никита Чернов после матча 23-го тура РПЛ против «Торпедо» (2:1) ответил на вопрос корреспондента «СЭ» о том, как команда поздравила главного тренера Гильермо Абаскаля с днем рождения и свадьбой.

— На неделе был день рождения Абаскаля и он женился. Как-то поздравили его командой?

— Конечно, коридорчик сделали. Я думаю, это обычная практика. Такие два события. Думаю, ему было приятно.

13 апреля Абаскалю исполнилось 34 года.