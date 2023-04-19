Нападающий «Акрона» Понсе — о детстве: «Криминал видел постоянно. Грабили 7-8 раз, в полицию идти нет смысла»

Нападающий «Акрона» Андрес Понсе рассказал о своем детстве в Венесуэле.

«Мы жили в опасном районе. Криминал видел постоянно. С утра решил выйти потренироваться, просто немного взбодриться. Навстречу два парня, у одного пистолет. В итоге они отобрали у меня мотоцикл брата, на котором я приехал на тренировку. Тогда я пытался разговаривать с полицейскими, они пытались найти пропажу. Без толку», — приводит слова Понсе Sport24.

В текущем сезоне 26-летний форвард сыграл за «Акрон» 10 матчей, забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу.