«Краснодар» увеличил отрыв, «Спартак» обошел «Зенит»: таблица РПЛ после 23-го тура

В воскресенье, 6 апреля, матчем ЦСКА — «Динамо» (3:1) завершился 23-й тур чемпионата России.

Лидер РПЛ «Краснодар» победил «Акрон» (1:0) и увеличил отрыв от преследователей до 5 очков. «Спартак», разгромивший «Ростов» (3:0), по дополнительным показателям опережает «Зенит», который сыграл вничью с «Локомотивом» (1:1).

Чемпионат России: результаты всех матчей 23-го тура

№ Команда И В Н П М O 1 Краснодар 23 15 7 1 45-13 52 2 Спартак 23 14 5 4 44-17 47 3 Зенит 23 14 5 4 45-15 47 4 ЦСКА 23 13 5 5 36-16 44 5 Динамо 23 12 6 5 49-27 42 6 Локомотив 23 12 5 6 39-35 41 7 Ростов 23 9 6 8 35-36 33 8 Рубин 23 9 6 8 30-34 33 9 Акрон 23 7 4 12 28-42 25 10 Динамо Махачкала 23 5 9 9 20-25 24 11 Крылья Советов 23 6 5 12 26-38 23 12 Химки 23 5 8 10 27-41 23 13 Ахмат 23 3 11 9 20-35 20 14 Пари Нижний Новгород 23 5 4 14 18-43 19 15 Факел 23 2 9 12 11-34 15 16 Оренбург 23 3 5 15 21-43 14

В 24-м туре встречаются: 11 апреля «Спартак» — «Динамо» Мх (19.30);

12 апреля Оренбург — ЦСКА (12.00), «Пари НН» — «Динамо» (14.30), «Рубин» — «Локомотив» (17.00), «Ахмат» — «Ростов» (19.30);

13 апреля «Акрон» — «Факел» (14.30), «Зенит» — «Краснодар» (17.00), «Химки» — «Крылья Советов» (19.30).