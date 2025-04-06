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6 апреля 2025, 22:19

«Краснодар» увеличил отрыв, «Спартак» обошел «Зенит»: таблица РПЛ после 23-го тура

Футболисты «Краснодара» защитник Кайо и вратарь Станислав Агкацев.
Фото ФК «Краснодар»

В воскресенье, 6 апреля, матчем ЦСКА — «Динамо» (3:1) завершился 23-й тур чемпионата России.

Лидер РПЛ «Краснодар» победил «Акрон» (1:0) и увеличил отрыв от преследователей до 5 очков. «Спартак», разгромивший «Ростов» (3:0), по дополнительным показателям опережает «Зенит», который сыграл вничью с «Локомотивом» (1:1).

Чемпионат России: результаты всех матчей 23-го тура

Команда

И

В

Н

П

М

O

1

Краснодар

23

15

7

1

45-13

52

2

Спартак

23

14

5

4

44-17

47

3

Зенит

23

14

5

4

45-15

47

4

ЦСКА

23

13

5

5

36-16

44

5

Динамо

23

12

6

5

49-27

42

6

Локомотив

23

12

5

6

39-35

41

7

Ростов

23

9

6

8

35-36

33

8

Рубин

23

9

6

8

30-34

33

9

Акрон

23

7

4

12

28-42

25

10

Динамо Махачкала

23

5

9

9

20-25

24

11

Крылья Советов

23

6

5

12

26-38

23

12

Химки

23

5

8

10

27-41

23

13

Ахмат

23

3

11

9

20-35

20

14

Пари Нижний Новгород

23

5

4

14

18-43

19

15

Факел

23

2

9

12

11-34

15

16

Оренбург

23

3

5

15

21-43

14

В 24-м туре встречаются: 11 апреля «Спартак» — «Динамо» Мх (19.30);

12 апреля Оренбург — ЦСКА (12.00), «Пари НН» — «Динамо» (14.30), «Рубин» — «Локомотив» (17.00), «Ахмат» — «Ростов» (19.30);

13 апреля «Акрон» — «Факел» (14.30), «Зенит» — «Краснодар» (17.00), «Химки» — «Крылья Советов» (19.30).

Источник: Турнирная таблица РПЛ
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
5
 ЦСКА 2 1 1 0 3-2 4
6
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
7
 Балтика 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
10
 Кр. Советов 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
12
 Локомотив 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
15
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
16
 Акрон 2 0 0 2 1-7 0
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8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика - : -
8.08 18:00 Локомотив – Акрон - : -
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов - : -
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх - : -
9.08 17:00 Зенит – Родина - : -
9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
9.08 20:30 Рубин – Оренбург - : -
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 3
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 2
П
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
Педро
Педро

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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