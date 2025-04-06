«Краснодар» увеличил отрыв, «Спартак» обошел «Зенит»: таблица РПЛ после 23-го тура
В воскресенье, 6 апреля, матчем ЦСКА — «Динамо» (3:1) завершился 23-й тур чемпионата России.
Лидер РПЛ «Краснодар» победил «Акрон» (1:0) и увеличил отрыв от преследователей до 5 очков. «Спартак», разгромивший «Ростов» (3:0), по дополнительным показателям опережает «Зенит», который сыграл вничью с «Локомотивом» (1:1).
Чемпионат России: результаты всех матчей 23-го тура
|
№
|
Команда
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
O
|
1
|
Краснодар
|
23
|
15
|
7
|
1
|
45-13
|
52
|
2
|
Спартак
|
23
|
14
|
5
|
4
|
44-17
|
47
|
3
|
Зенит
|
23
|
14
|
5
|
4
|
45-15
|
47
|
4
|
ЦСКА
|
23
|
13
|
5
|
5
|
36-16
|
44
|
5
|
Динамо
|
23
|
12
|
6
|
5
|
49-27
|
42
|
6
|
Локомотив
|
23
|
12
|
5
|
6
|
39-35
|
41
|
7
|
Ростов
|
23
|
9
|
6
|
8
|
35-36
|
33
|
8
|
Рубин
|
23
|
9
|
6
|
8
|
30-34
|
33
|
9
|
Акрон
|
23
|
7
|
4
|
12
|
28-42
|
25
|
10
|
Динамо Махачкала
|
23
|
5
|
9
|
9
|
20-25
|
24
|
11
|
Крылья Советов
|
23
|
6
|
5
|
12
|
26-38
|
23
|
12
|
Химки
|
23
|
5
|
8
|
10
|
27-41
|
23
|
13
|
Ахмат
|
23
|
3
|
11
|
9
|
20-35
|
20
|
14
|
Пари Нижний Новгород
|
23
|
5
|
4
|
14
|
18-43
|
19
|
15
|
Факел
|
23
|
2
|
9
|
12
|
11-34
|
15
|
16
|
Оренбург
|
23
|
3
|
5
|
15
|
21-43
|
14
В 24-м туре встречаются: 11 апреля «Спартак» — «Динамо» Мх (19.30);
12 апреля Оренбург — ЦСКА (12.00), «Пари НН» — «Динамо» (14.30), «Рубин» — «Локомотив» (17.00), «Ахмат» — «Ростов» (19.30);
13 апреля «Акрон» — «Факел» (14.30), «Зенит» — «Краснодар» (17.00), «Химки» — «Крылья Советов» (19.30).
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|2
|2
|0
|0
|8-0
|6
|
2
|Спартак
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
|
3
|Краснодар
|2
|2
|0
|0
|6-3
|6
|
4
|Динамо Мх
|2
|2
|0
|0
|4-2
|6
|
5
|ЦСКА
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
6
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|2-4
|3
|
7
|Балтика
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|
8
|Рубин
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
9
|Ростов
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
|
10
|Кр. Советов
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
11
|Ахмат
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
12
|Локомотив
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
13
|Динамо
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|
14
|Факел
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
|
15
|Родина
|2
|0
|0
|2
|2-7
|0
|
16
|Акрон
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|8.08
|15:30
|Кр. Советов – Балтика
|- : -
|8.08
|18:00
|Локомотив – Акрон
|- : -
|8.08
|20:30
|ЦСКА – Ростов
|- : -
|9.08
|14:30
|Динамо – Динамо Мх
|- : -
|9.08
|17:00
|Зенит – Родина
|- : -
|9.08
|20:00
|Спартак – Краснодар
|- : -
|9.08
|20:30
|Рубин – Оренбург
|- : -
|10.08
|19:30
|Факел – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|3
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|2
|П
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Андрей Лангович
Ростов
|2
|
|
Педро
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|1
|1
|0
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0