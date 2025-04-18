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Сегодня, 15:24

РФС оштрафовал «Ахмат» из-за проблем с освещением в матче против «Ростова»

Камила Абдурахманова
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Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что «Ахмат» из Грозного был оштрафован из-за инцидента с погасшим светом на арене во время матча с «Ростовом».

12 апреля «Ахмат» одержал победу над «Ростовом» в рамках 24-го тура РПЛ. На 70-й минуте из-за отсутствия освещения игра была приостановлена, и команды временно покинули поле, уйдя в подтрибунное помещение. Спустя девять минут матч был возобновлен.

«Сбои электроосвещения перед матчем и остановка матча на 70-й минуте продолжительностью 8 минут. «Ахмат» за нарушение технического регламента оштрафован на 50 тысяч рублей», — приводит слова Григорьянца РИА Новости.

Тренеры «Спартака» Деян Станкович и Ненад Сакич, вышедшие за пределы технической зоны, будут оштрафованы на 30 тысяч рублей каждый. Сакич также дисквалифицирован на один матч за агрессивное и демонстративное выражение несогласия с решениями судей.

Главный тренер махачкалинского «Динамо» Хасанби Биджиев и тренер «Рубина» Рашид Рахимов также оштрафованы на 30 тысяч рублей за аналогичное нарушение.

«Факел» оштрафован на 15 тысяч рублей за появление в технической зоне спортивного директора команды Кирилла Котова, который не был внесен в заявку на матч с «Акроном».

«Зенит» получил штраф в размере 20 тысяч рублей за поведение болельщиков, бросавших петарды в матче с «Краснодаром».

Источник: РИА Новости
РПЛ
РФС
ФК Ахмат
ФК Ростов
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«Химки» — «Крылья Советов»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Краснодар»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Факел»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Ростов»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Локомотив»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
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«Зенит» оштрафован на 20 тысяч рублей за использование болельщиками петард
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 24 15 7 2 46-17 52
2
 Зенит 24 15 5 4 49-16 50
3
 Спартак 24 14 5 5 45-19 47
4
 ЦСКА 24 14 5 5 38-16 47
5
 Динамо 24 12 7 5 50-28 43
6
 Локомотив 24 12 5 7 39-36 41
7
 Рубин 24 10 6 8 31-34 36
8
 Ростов 24 9 6 9 36-38 33
9
 Акрон 24 8 4 12 29-42 28
10
 Динамо Мх 24 6 9 9 22-26 27
11
 Кр. Советов 24 7 5 12 29-39 26
12
 Химки 24 5 8 11 28-44 23
13
 Ахмат 24 4 11 9 22-36 23
14
 Пари НН 24 5 5 14 19-44 20
15
 Факел 24 2 9 13 11-35 15
16
 Оренбург 24 3 5 16 21-45 14
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19.04 12:00
Оренбург – Динамо Мх
 - : -
19.04 14:30
Акрон – Спартак
 - : -
19.04 17:00
Локомотив – Пари НН
 - : -
19.04 19:30
Краснодар – Ахмат
 - : -
20.04 14:00
Динамо – Рубин
 - : -
20.04 14:00
Факел – Ростов
 - : -
20.04 16:30
Зенит – Химки
 - : -
20.04 19:30
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
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Г
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 16
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 12
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 11
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 9
Бителло

Бителло

Динамо

 9
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 7
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 10 1 1
Никита Глушков

Никита Глушков

Динамо Мх

 22 1 6
Данила Прохин

Данила Прохин

Оренбург

 19 1 5
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