РФС оштрафовал «Ахмат» из-за проблем с освещением в матче против «Ростова»

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что «Ахмат» из Грозного был оштрафован из-за инцидента с погасшим светом на арене во время матча с «Ростовом».

12 апреля «Ахмат» одержал победу над «Ростовом» в рамках 24-го тура РПЛ. На 70-й минуте из-за отсутствия освещения игра была приостановлена, и команды временно покинули поле, уйдя в подтрибунное помещение. Спустя девять минут матч был возобновлен.

«Сбои электроосвещения перед матчем и остановка матча на 70-й минуте продолжительностью 8 минут. «Ахмат» за нарушение технического регламента оштрафован на 50 тысяч рублей», — приводит слова Григорьянца РИА Новости.

Тренеры «Спартака» Деян Станкович и Ненад Сакич, вышедшие за пределы технической зоны, будут оштрафованы на 30 тысяч рублей каждый. Сакич также дисквалифицирован на один матч за агрессивное и демонстративное выражение несогласия с решениями судей.

Главный тренер махачкалинского «Динамо» Хасанби Биджиев и тренер «Рубина» Рашид Рахимов также оштрафованы на 30 тысяч рублей за аналогичное нарушение.

«Факел» оштрафован на 15 тысяч рублей за появление в технической зоне спортивного директора команды Кирилла Котова, который не был внесен в заявку на матч с «Акроном».

«Зенит» получил штраф в размере 20 тысяч рублей за поведение болельщиков, бросавших петарды в матче с «Краснодаром».