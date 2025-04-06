РПЛ, результаты 23-го тура: «Спартак» победил «Ростов», ЦСКА обыграл «Динамо» и другие матчи

23-й тур чемпионата России сезона-2024/25.

В пятницу, 4 апреля, «Пари НН» проиграл «Оренбургу» (1:2).

В субботу, 5 апреля, завершились вничью матчи «Крылья Советов» — «Рубин» (1:1), «Факел» — «Ахмат» (0:0) и «Локомотив» — «Зенит» (1:1), а «Краснодар» победил «Акрон» (1:0).

6 апреля махачкалинское «Динамо» разгромило «Химки» (4:1), «Ростов» уступил «Спартаку» (0:3), ЦСКА обыграл «Динамо» (3:1).

4 апреля, пятница

Чемпионат России. Премьер-лига. 23-й тур.

04 апреля 2025, 19:00. Совкомбанк Арена (Нижний Новгород)

5 апреля, суббота

Чемпионат России. Премьер-лига. 23-й тур.

05 апреля 2025, 13:00. Самара Арена (Самара)

Чемпионат России. Премьер-лига. 23-й тур.

05 апреля 2025, 15:15. Факел (Воронеж)

Чемпионат России. Премьер-лига. 23-й тур.

05 апреля 2025, 17:30. РЖД Арена (Москва)

Чемпионат России. Премьер-лига. 23-й тур.

05 апреля 2025, 19:45. Краснодар (Краснодар)

6 апреля, воскресенье

Чемпионат России. Премьер-лига. 23-й тур.

06 апреля 2025, 14:00. Анжи Арена (Каспийск)

Чемпионат России. Премьер-лига. 23-й тур.

06 апреля 2025, 16:30. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)

Чемпионат России. Премьер-лига. 23-й тур.

06 апреля 2025, 19:30. ВЭБ Арена (Москва)

Турнирная таблица чемпионата России //

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