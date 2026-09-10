«Зенит» отдал Дегтева в аренду в «Оренбург»

Вратарь «Зенита» Александр Дегтев на правах аренды перешел в «Оренбург», сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

Соглашение между сторонами рассчитано на сезон-2026/27.

8 сентября 21-летний голкипер перешел в «Зенит» из «Сочи». Он подписал пятилетний контракт с сине-бело-голубыми. Ранее Дегтевым интересовался «Спартак».

На счету Дегтева 56 матчей за «Сочи», в которых он пропустил 79 мячей и 13 раз отыграл на ноль.

После 7 туров «Зенит» с 12 очками занимает пятое место в РПЛ. «Оренбург» (8 очков) идет девятым в турнирной таблице.