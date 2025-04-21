Судейские руководители против «Зенита». Что происходит?
Видеоклип. Но без ключевого видео
В число решений экспертно-судейской комиссии при президенте РФС (ЭСК РФС) вошел ответ на обращение «Зенита», который оспорил неназначение пенальти в матче 24-го тура чемпионата России с «Краснодаром» (4:1).
Вердикт судейской бригады назван верным. Но при этом среди видеоповторов не показан тот, на котором виден фол Александра Черникова. Вместо этого приведены ракурсы, с которых картина выглядит иной.
Напомню, что на 48-й минуте того матча судья Павел Кукуян не назначил пенальти в ворота гостей. В том моменте в штрафной площади «быков» Черников коленом левой ноги врезался в правую ногу Андрея Мостового, пытавшегося обработать мяч, и сбил его. Это ясно видно на повторе, что дан камерой из-за ворот (видео есть в распоряжении редакции. — Прим. «СЭ»). Но он не вошел в опубликованный видеоклип.
Арбитр продолжил игру, а видеоассистенты Сергей Иванов и Роман Галимов в его действия не вмешались, хотя основания для этого у них возникли.
Члены ЭСК единогласно решили, что Черников не нарушил правила в единоборстве с Мостовым. «Оба игрока ведут единоборство в честной манере. Контакт между игроками является игровым и ненаказуемым», — говорится в сообщении на сайте РФС.
И видеоклип смонтирован так, чтобы с его помощью можно было бы убедиться в справедливости такого утверждения. Почему нет упомянутого выше повтора? Один из вероятных ответов — чтобы он не вносил сомнения или не опровергал мнение комиссии.
Иностранцы
Напомним, что правом голоса в комиссии обладают только четыре иностранца — Милорад Мажич (Сербия, руководитель департамента судейства и инспектирования РФС), Джюнейт Чакыр (Турция, глава департамента судейства Федерации футбола Грузии), Равшан Ирматов (Узбекистан, первый заместитель председателя Национального олимпийского комитета Узбекистана) и Нестор Питана (Аргентина, председатель судейского комитета Федерации футбола Эквадора, советник Бразильской футбольной конфедерации).
Почему в комиссии лишь иностранные специалисты, можно только догадываться. Появлялась информация, что в нее планируется включить новых отечественных экспертов, но пока состав остается неизменным.
Жалоба рассмотрена. Но не до конца
Этой весной «Зенит» обратился в ЭСК и после другого важнейшего матча — 21-го тура со «Спартаком» (1:2). И тогда реакция комиссии тоже вызвала вопросы. Мажич и его коллеги дали неполный ответ. Никак это не объяснив.
В новости о решениях ЭСК РФС отсутствовала информация об ответе на жалобу «Зенита» относительно трех вторых предупреждений, которые не были вынесены игрокам «Спартака». В ходе второго тайма рефери Сергей Иванов, по мнению зенитовцев, ошибочно не показал желтые карточки Наилю Умярову, Срджану Бабичу и Олегу Рябчуку, избежавшим удалений.
Распространялась информация, что ЭСК не рассматривает обращения по поводу вторых желтых карточек. Но это не так. Достаточно ознакомиться с решениями комиссии в сезоне-2024/25.
1. 30 октября ЭСК отреагировала на обращение того же «Зенита», просившего оценить работу Сергея Карасева, который в матче с «Локомотивом» (1:1) не вынес второе предупреждение Алексею Батракову и, соответственно, не удалил его. Жалоба питерцев рассмотрена, решение судьи признано верным.
2. 4 декабря эксперты откликнулись на просьбу «Динамо», которое не согласилось с Павлом Кукуяном. Этот арбитр не показал вторую желтую карточку еще одному железнодорожнику — Жерзино Ньямси. Это случилось в кубковом матче, в котором победили бело-голубые (1:0, пен. — 4:3). Вердикт ЭСК: рефери ошибочно не вынес второе предупреждение и, соответственно, не удалил Ньямси.
3. 11 декабря комиссия рассмотрела обращение департамента судейства и инспектирования, попросившего дать оценку решению Василия Казарцева в матче «Краснодар» — «Локомотив» (0:0). В связи с невынесением второго предупреждения краснодарцу Кевину Ленини. Эксперты единогласно согласились с арбитром.
Никакой разницы между этими случаями и мартовским обращением «Зенита» нет. Во всех идет речь о невынесении второго предупреждения.
Так почему тогда давалась оценка и выносилось решение ЭСК, а сейчас — нет? Внятного объяснения никто не дал. И, видимо, не даст.
ВАР не проверил ошибочность идентификации Рябчука
В той же игре со «Спартаком» в случае с Рябчуком бездействовали видеоассистенты Алексей Сухой и Алексей Амелин. Фактически это подтвердил департамент судейства и инспектирования РФС (ДСИ).
Речь идет об ошибке в идентификации наказанного судьей игрока. То есть о том, что, возможно, Иванов неправильно наказал Кристофера Мартинса вместо Рябчука.
Как выяснилось, ВАР Сухой и АВАР Амелин не проверяли эпизод с участием Рябчука и Мартинса на предмет ошибочности идентификации игрока. Об этом говорится в данных, приведенных департаментом судейства и инспектирования в видеоразборе матчей 21-го тура. В этих восьми играх не было ни одной такой проверки.
В протоколе матча «Спартак» — «Зенит» указано, что на 81-й минуте за срыв перспективной атаки наказан Мартинс. И Рябчук, и он пытались остановить разогнавшегося Луиса Энрике, тот упал — рефери назначил штрафной удар и вынес предупреждение Мартинсу. Накажи он Рябчука, тому пришлось бы покинуть поле, потому что 10 минутами ранее он уже был наказан за систематическое нарушение правил. Две желтые превратились бы в красную.
Одним из оснований для обращения в ЭСК РФС являются как раз «ошибки в идентификации наказанных игроков». Это написано в документе РФС еще с лета 2020-го и не менялось на протяжении почти пяти лет.
Но несмотря на это, ЭСК РФС не отреагировала на жалобу «Зенита» и не опубликовала свое мнение о ненаказании Рябчука и правильности или ошибочности идентификации сфолившего.
Инициативы лиги и решения исполкома
28 марта РПЛ сообщила, что исполком РФС принял инициативы по судейству, разработанные при участии лиги. В частности, было «достигнуто соглашение об увеличении количественного состава действующих экспертов ЭСК через включение независимых кандидатов по предложению РПЛ».
Это, конечно, неплохо. Но не хватает главного — точного срока. Когда случатся «увеличение» и «включение» — завтра, через неделю, летом, осенью, в следующем году или в 2030-м?
А пока лига молчит, хотя безмолвие комиссии касается одного из ее клубов, а значит, и самой администрации РПЛ. Может, она знает, почему Мажич и его знакомые не удосужились полностью ответить «Зениту» и почему так по-особому смонтирован клип, якобы подтверждающий правильность решения судейской бригады? Если знает, то почему? И устраивает ли лигу такая работа комиссии?
Много вопросов, на которые нет ответов. А пока отмечаем главное — напряжение между судейским руководством и футбольным клубом «Зенит». Очевидно, что действующий чемпион недоволен уровнем работы арбитров в матчах с его участием и при каждой удобной возможности подает жалобы в ЭСК. При этом создается ощущение, что сине-бело-голубые раздражают Мажича своими регулярными запросами и он стал их демонстративно игнорировать. Молча.
Насколько эта ситуация является нормальной — очередной вопрос. На который, правда, есть вполне логичный ответ.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|25
|16
|7
|2
|49-18
|55
|
2
|Зенит
|25
|16
|5
|4
|50-16
|53
|
3
|Спартак
|25
|15
|5
|5
|48-21
|50
|
4
|ЦСКА
|25
|14
|6
|5
|39-17
|48
|
5
|Динамо
|25
|13
|7
|5
|53-29
|46
|
6
|Локомотив
|25
|13
|5
|7
|42-36
|44
|
7
|Ростов
|25
|10
|6
|9
|38-38
|36
|
8
|Рубин
|25
|10
|6
|9
|32-37
|36
|
9
|Акрон
|25
|8
|4
|13
|31-45
|28
|
10
|Динамо Мх
|25
|6
|9
|10
|23-28
|27
|
11
|Кр. Советов
|25
|7
|6
|12
|30-40
|27
|
12
|Химки
|25
|5
|8
|12
|28-45
|23
|
13
|Ахмат
|25
|4
|11
|10
|23-39
|23
|
14
|Пари НН
|25
|5
|5
|15
|19-47
|20
|
15
|Оренбург
|25
|4
|5
|16
|23-46
|17
|
16
|Факел
|25
|2
|9
|14
|11-37
|15
|25.04
|19:30
|
Динамо Мх – Краснодар
|- : -
|26.04
|14:00
|
Динамо – Зенит
|- : -
|26.04
|14:00
|
Пари НН – Ахмат
|- : -
|26.04
|16:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|26.04
|19:30
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|27.04
|14:00
|
Кр. Советов – Оренбург
|- : -
|27.04
|16:30
|
Химки – Акрон
|- : -
|27.04
|19:00
|
Рубин – Факел
|- : -
|Г
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|16
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|12
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|11
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|9
|
|
Бителло
Динамо
|9
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|11
|2
|1
|
|
Никита Глушков
Динамо Мх
|23
|1
|7
|
|
Никита Каккоев
Пари Нижний Новгород
|22
|1
|6