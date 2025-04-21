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Судейство

21 апреля, 21:30

Судейские руководители против «Зенита». Что происходит?

ЭСК не показала правильно фол Черникова на Мостовом в 24-м туре РПЛ
Александр Бобров
Шеф-редактор
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Президент «Зенита» Александр Медведев и руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Милорад Мажич
Александр Медведев и Милорад Мажич.
Фото «СЭ», Global Look Press
В субботу опубликованы очередные ответы экспертно-судейской комиссии при президенте РФС на обращения клубов. Главный из них снова коснулся чемпиона России.

Видеоклип. Но без ключевого видео

В число решений экспертно-судейской комиссии при президенте РФС (ЭСК РФС) вошел ответ на обращение «Зенита», который оспорил неназначение пенальти в матче 24-го тура чемпионата России с «Краснодаром» (4:1).

Вердикт судейской бригады назван верным. Но при этом среди видеоповторов не показан тот, на котором виден фол Александра Черникова. Вместо этого приведены ракурсы, с которых картина выглядит иной.

Напомню, что на 48-й минуте того матча судья Павел Кукуян не назначил пенальти в ворота гостей. В том моменте в штрафной площади «быков» Черников коленом левой ноги врезался в правую ногу Андрея Мостового, пытавшегося обработать мяч, и сбил его. Это ясно видно на повторе, что дан камерой из-за ворот (видео есть в распоряжении редакции. — Прим. «СЭ»). Но он не вошел в опубликованный видеоклип.

Арбитр продолжил игру, а видеоассистенты Сергей Иванов и Роман Галимов в его действия не вмешались, хотя основания для этого у них возникли.

Члены ЭСК единогласно решили, что Черников не нарушил правила в единоборстве с Мостовым. «Оба игрока ведут единоборство в честной манере. Контакт между игроками является игровым и ненаказуемым», — говорится в сообщении на сайте РФС.

И видеоклип смонтирован так, чтобы с его помощью можно было бы убедиться в справедливости такого утверждения. Почему нет упомянутого выше повтора? Один из вероятных ответов — чтобы он не вносил сомнения или не опровергал мнение комиссии.

Судья Павел Кукуян.В пользу «Зенита» не назначен пенальти. Черников сбил Мостового

Иностранцы

Напомним, что правом голоса в комиссии обладают только четыре иностранца — Милорад Мажич (Сербия, руководитель департамента судейства и инспектирования РФС), Джюнейт Чакыр (Турция, глава департамента судейства Федерации футбола Грузии), Равшан Ирматов (Узбекистан, первый заместитель председателя Национального олимпийского комитета Узбекистана) и Нестор Питана (Аргентина, председатель судейского комитета Федерации футбола Эквадора, советник Бразильской футбольной конфедерации).

Почему в комиссии лишь иностранные специалисты, можно только догадываться. Появлялась информация, что в нее планируется включить новых отечественных экспертов, но пока состав остается неизменным.

Жалоба рассмотрена. Но не до конца

Этой весной «Зенит» обратился в ЭСК и после другого важнейшего матча — 21-го тура со «Спартаком» (1:2). И тогда реакция комиссии тоже вызвала вопросы. Мажич и его коллеги дали неполный ответ. Никак это не объяснив.

В новости о решениях ЭСК РФС отсутствовала информация об ответе на жалобу «Зенита» относительно трех вторых предупреждений, которые не были вынесены игрокам «Спартака». В ходе второго тайма рефери Сергей Иванов, по мнению зенитовцев, ошибочно не показал желтые карточки Наилю Умярову, Срджану Бабичу и Олегу Рябчуку, избежавшим удалений.

Футбольный судья Сергей Иванов
Сергей Иванов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Распространялась информация, что ЭСК не рассматривает обращения по поводу вторых желтых карточек. Но это не так. Достаточно ознакомиться с решениями комиссии в сезоне-2024/25.

1. 30 октября ЭСК отреагировала на обращение того же «Зенита», просившего оценить работу Сергея Карасева, который в матче с «Локомотивом» (1:1) не вынес второе предупреждение Алексею Батракову и, соответственно, не удалил его. Жалоба питерцев рассмотрена, решение судьи признано верным.

2. 4 декабря эксперты откликнулись на просьбу «Динамо», которое не согласилось с Павлом Кукуяном. Этот арбитр не показал вторую желтую карточку еще одному железнодорожнику — Жерзино Ньямси. Это случилось в кубковом матче, в котором победили бело-голубые (1:0, пен. — 4:3). Вердикт ЭСК: рефери ошибочно не вынес второе предупреждение и, соответственно, не удалил Ньямси.

3. 11 декабря комиссия рассмотрела обращение департамента судейства и инспектирования, попросившего дать оценку решению Василия Казарцева в матче «Краснодар» — «Локомотив» (0:0). В связи с невынесением второго предупреждения краснодарцу Кевину Ленини. Эксперты единогласно согласились с арбитром.

Никакой разницы между этими случаями и мартовским обращением «Зенита» нет. Во всех идет речь о невынесении второго предупреждения.

Так почему тогда давалась оценка и выносилось решение ЭСК, а сейчас — нет? Внятного объяснения никто не дал. И, видимо, не даст.

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ВАР не проверил ошибочность идентификации Рябчука

В той же игре со «Спартаком» в случае с Рябчуком бездействовали видеоассистенты Алексей Сухой и Алексей Амелин. Фактически это подтвердил департамент судейства и инспектирования РФС (ДСИ).

Речь идет об ошибке в идентификации наказанного судьей игрока. То есть о том, что, возможно, Иванов неправильно наказал Кристофера Мартинса вместо Рябчука.

Как выяснилось, ВАР Сухой и АВАР Амелин не проверяли эпизод с участием Рябчука и Мартинса на предмет ошибочности идентификации игрока. Об этом говорится в данных, приведенных департаментом судейства и инспектирования в видеоразборе матчей 21-го тура. В этих восьми играх не было ни одной такой проверки.

Фото РФС

В протоколе матча «Спартак» — «Зенит» указано, что на 81-й минуте за срыв перспективной атаки наказан Мартинс. И Рябчук, и он пытались остановить разогнавшегося Луиса Энрике, тот упал — рефери назначил штрафной удар и вынес предупреждение Мартинсу. Накажи он Рябчука, тому пришлось бы покинуть поле, потому что 10 минутами ранее он уже был наказан за систематическое нарушение правил. Две желтые превратились бы в красную.

Одним из оснований для обращения в ЭСК РФС являются как раз «ошибки в идентификации наказанных игроков». Это написано в документе РФС еще с лета 2020-го и не менялось на протяжении почти пяти лет.

Но несмотря на это, ЭСК РФС не отреагировала на жалобу «Зенита» и не опубликовала свое мнение о ненаказании Рябчука и правильности или ошибочности идентификации сфолившего.

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Инициативы лиги и решения исполкома

28 марта РПЛ сообщила, что исполком РФС принял инициативы по судейству, разработанные при участии лиги. В частности, было «достигнуто соглашение об увеличении количественного состава действующих экспертов ЭСК через включение независимых кандидатов по предложению РПЛ».

Это, конечно, неплохо. Но не хватает главного — точного срока. Когда случатся «увеличение» и «включение» — завтра, через неделю, летом, осенью, в следующем году или в 2030-м?

А пока лига молчит, хотя безмолвие комиссии касается одного из ее клубов, а значит, и самой администрации РПЛ. Может, она знает, почему Мажич и его знакомые не удосужились полностью ответить «Зениту» и почему так по-особому смонтирован клип, якобы подтверждающий правильность решения судейской бригады? Если знает, то почему? И устраивает ли лигу такая работа комиссии?

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Много вопросов, на которые нет ответов. А пока отмечаем главное — напряжение между судейским руководством и футбольным клубом «Зенит». Очевидно, что действующий чемпион недоволен уровнем работы арбитров в матчах с его участием и при каждой удобной возможности подает жалобы в ЭСК. При этом создается ощущение, что сине-бело-голубые раздражают Мажича своими регулярными запросами и он стал их демонстративно игнорировать. Молча.

Насколько эта ситуация является нормальной — очередной вопрос. На который, правда, есть вполне логичный ответ.

Футбол
РПЛ
РФС
ФК Зенит
Милорад Мажич
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 25 16 7 2 49-18 55
2
 Зенит 25 16 5 4 50-16 53
3
 Спартак 25 15 5 5 48-21 50
4
 ЦСКА 25 14 6 5 39-17 48
5
 Динамо 25 13 7 5 53-29 46
6
 Локомотив 25 13 5 7 42-36 44
7
 Ростов 25 10 6 9 38-38 36
8
 Рубин 25 10 6 9 32-37 36
9
 Акрон 25 8 4 13 31-45 28
10
 Динамо Мх 25 6 9 10 23-28 27
11
 Кр. Советов 25 7 6 12 30-40 27
12
 Химки 25 5 8 12 28-45 23
13
 Ахмат 25 4 11 10 23-39 23
14
 Пари НН 25 5 5 15 19-47 20
15
 Оренбург 25 4 5 16 23-46 17
16
 Факел 25 2 9 14 11-37 15
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25.04 19:30
Динамо Мх – Краснодар
 - : -
26.04 14:00
Динамо – Зенит
 - : -
26.04 14:00
Пари НН – Ахмат
 - : -
26.04 16:30
Ростов – Локомотив
 - : -
26.04 19:30
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.04 14:00
Кр. Советов – Оренбург
 - : -
27.04 16:30
Химки – Акрон
 - : -
27.04 19:00
Рубин – Факел
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Алексей Батраков

Локомотив

 12
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 11
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 9
Бителло

Бителло

Динамо

 9
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 7
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 11 2 1
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Динамо Мх

 23 1 7
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 22 1 6
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