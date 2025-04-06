ЦСКА — «Динамо»: Карасев ошибочно не удалил Глебова — тот заработал пенальти

На 88-й минуте матча 23-го тура чемпионата России ЦСКА — «Динамо» (3:1) судья Сергей Карасев ошибочно не применил дисциплинарную санкцию к Кириллу Глебову. Игрока красно-синих следовало удалить с поля, а рефери не показал ему никакой карточки.

В том моменте армеец ударил шипами Муми Нгамале в левую опорную ногу. Учитывая силу удара, место контакта и риск нанесения травмы, Карасеву следовало прибегнуть к самой серьезной мере наказания и показать нарушителю красную карточку. А видеоассистентам Алексею Сухому и Павлу Шадыханову в ответ на бездействие коллеги нужно было вмешаться и предложить ему изучить повторы на мониторе. Но этого не произошло.

Уже вскоре Глебов заработал пенальти, и ЦСКА забил третий гол.