Сулейманов о словах про игровое время: «Приношу извинения тренерскому штабу. Наговорил лишнего»

Нападающий «Локомотива» Тимур Сулейманов в разговоре с «СЭ» объяснил свои слова об игровом времени.

«После игры против «Ахмата» я сказал эмоциональные вещи журналистам. Говорил о том, о чем не должен был. Утром, на холодную голову, понял, что наговорил лишнего — приношу свои извинения команде и тренерскому штабу. Мое время на поле — это решение тренерского штаба. Я буду продолжать работать, стараться на максимум.

Добавлю, что знаю Михаила Галактионова и его штаб довольно давно, вместе прошли многое в сборных страны разных возрастов, «Пари НН». Благодаря ему у меня произошел серьезный прогресс в игре, за что всегда буду благодарен. Уважал и всегда буду его и тренерский штаб уважать», — сказал Сулейманов «СЭ».

Ранее нападающий «Локомотива» заявил, что недоволен количеством своего игрового времени.

«Локомотив» вышел во вторую стадию 1/2 финала Пути регионов Кубка России, в котором встретится с проигравшей командой полуфинала Пути РПЛ «Зенит» — «Ростов» (первый матч — 1:0).

Матчи второго этапа полуфинала Пути регионов пройдут 29 апреля — 1 мая.