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20 марта, 14:45

Челестини избежал дополнительной дисквалификации за удаление в матче с «Балтикой»

Константин Белов
Корреспондент
Фабио Челестини.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Как стало известно «СЭ», главный тренер ЦСКА Фабио Челестини избежал дополнительной дисквалификации за удаление в матче 21-го тура РПЛ с «Балтикой» (0:1).

Игра проходила 14 марта в Калининграде и завершилась победой хозяев со счетом 1:0. В добавленное время тренер балтийцев Андрей Талалаев подхватил мяч, который вышел за пределы поля, и с силой выбил его на трибуны. Это спровоцировало массовую потасовку, в ходе которой Талалаев и Челестини получили по красной карточке.

Таким образом, Челестини пропустит матч 22-го тура против «Динамо» (Махачкала) 21 марта.

Талалаев был дисквалифицирован на 4 матча чемпионата России и оштрафован на 300 тысяч рублей.

ЦСКА занимает пятое место в РПЛ после 21 тура.

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Фабио Челестини
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
4
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
15
 Родина 0 0 0 0 0-0 0
16
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
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26.07 00:00 Динамо – Кр. Советов - : -
26.07 00:00 Спартак – Родина - : -
26.07 00:00 Оренбург – Ростов - : -
26.07 00:00 Локомотив – Ахмат - : -
26.07 00:00 ЦСКА – Балтика - : -
26.07 00:00 Рубин – Краснодар - : -
26.07 00:00 Акрон – Зенит - : -
26.07 00:00 Факел – Динамо Мх - : -
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