Челестини избежал дополнительной дисквалификации за удаление в матче с «Балтикой»
Как стало известно «СЭ», главный тренер ЦСКА Фабио Челестини избежал дополнительной дисквалификации за удаление в матче 21-го тура РПЛ с «Балтикой» (0:1).
Игра проходила 14 марта в Калининграде и завершилась победой хозяев со счетом 1:0. В добавленное время тренер балтийцев Андрей Талалаев подхватил мяч, который вышел за пределы поля, и с силой выбил его на трибуны. Это спровоцировало массовую потасовку, в ходе которой Талалаев и Челестини получили по красной карточке.
Таким образом, Челестини пропустит матч 22-го тура против «Динамо» (Махачкала) 21 марта.
Талалаев был дисквалифицирован на 4 матча чемпионата России и оштрафован на 300 тысяч рублей.
ЦСКА занимает пятое место в РПЛ после 21 тура.
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3
|Локомотив
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4
|Спартак
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5
|ЦСКА
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6
|Балтика
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7
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8
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9
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10
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11
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13
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14
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15
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|Динамо – Кр. Советов
|- : -
|26.07
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|Спартак – Родина
|- : -
|26.07
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|Оренбург – Ростов
|- : -
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|Локомотив – Ахмат
|- : -
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|ЦСКА – Балтика
|- : -
|26.07
|00:00
|Рубин – Краснодар
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|26.07
|00:00
|Акрон – Зенит
|- : -
|26.07
|00:00
|Факел – Динамо Мх
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