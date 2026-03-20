Челестини избежал дополнительной дисквалификации за удаление в матче с «Балтикой»

Как стало известно «СЭ», главный тренер ЦСКА Фабио Челестини избежал дополнительной дисквалификации за удаление в матче 21-го тура РПЛ с «Балтикой» (0:1).

Игра проходила 14 марта в Калининграде и завершилась победой хозяев со счетом 1:0. В добавленное время тренер балтийцев Андрей Талалаев подхватил мяч, который вышел за пределы поля, и с силой выбил его на трибуны. Это спровоцировало массовую потасовку, в ходе которой Талалаев и Челестини получили по красной карточке.

Таким образом, Челестини пропустит матч 22-го тура против «Динамо» (Махачкала) 21 марта.

Талалаев был дисквалифицирован на 4 матча чемпионата России и оштрафован на 300 тысяч рублей.

ЦСКА занимает пятое место в РПЛ после 21 тура.