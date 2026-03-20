ЭСК объявила решение по пенальти в матче 21-го тура РПЛ «Зенит» — «Спартак»

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) вынесла решение по спорному пенальти в матче 21-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком» (2:0).

«Решение: судья правильно назначил пенальти в ворота команды «Спартак» после видеопросмотра. Голосование: единогласно.

Мотивировка: игрок «Зенита» Педро играет в мяч, выполняя передачу, после чего Кристофер Ву («Спартак»), коснувшись, но не сыграв акцентированно в мяч, совершает безрассудный наступ открытой стопой на голеностоп соперника.

VAR правильно пригласил судью к монитору для собственной оценки игровой ситуации, судья после видеопросмотра правильно назначил пенальти и вынес предупреждение игроку «Спартака» за безрассудное поведение», — сказано в решении ЭСК на сайте РФС.

Оба гола в матче были забиты с пенальти. Второй пенальти в ворота «Спартака» вызвал вопросы у красно-белых. Матч обслуживал арбитр Сергей Карасев.

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