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ЭСК объявила решение по пенальти в матче 21-го тура РПЛ «Зенит» — «Спартак»

Анастасия Пилипенко

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) вынесла решение по спорному пенальти в матче 21-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком» (2:0).

«Решение: судья правильно назначил пенальти в ворота команды «Спартак» после видеопросмотра. Голосование: единогласно.

Мотивировка: игрок «Зенита» Педро играет в мяч, выполняя передачу, после чего Кристофер Ву («Спартак»), коснувшись, но не сыграв акцентированно в мяч, совершает безрассудный наступ открытой стопой на голеностоп соперника.

VAR правильно пригласил судью к монитору для собственной оценки игровой ситуации, судья после видеопросмотра правильно назначил пенальти и вынес предупреждение игроку «Спартака» за безрассудное поведение», — сказано в решении ЭСК на сайте РФС.

Оба гола в матче были забиты с пенальти. Второй пенальти в ворота «Спартака» вызвал вопросы у красно-белых. Матч обслуживал арбитр Сергей Карасев.

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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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Зенит

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Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
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Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
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