ЭСК вынесла вердикт по эпизоду с Венделом в матче «Зенит» — «Спартак»

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) вынесла решение по спорному моменту с участием полузащитника «Зенита» Вендела в матче 21-го тура РПЛ со «Спартаком» (2:0).

«Решение: судья правильно не удалил с поля игрока команды «Зенит» Вендела. Голосование: единогласно.

Мотивировка: Действие Вендела, совершившего движение ногой низкой интенсивности в игрока «Спартака» Романа Зобнина, наказывается вынесением предупреждения. В действии Вендела нет чрезмерной силы или жестокости. Судья правильно расценил ситуацию и вынес желтую карточку», — сказано в решении ЭСК на сайте РФС.

На 20-й минуте встречи бразилец ногой попал капитану красно-белых Роману Зобнину в живот, получив за это от арбитра Сергея Карасева желтую карточку.

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