Тренер «Балтики» Талалаев дисквалифицирован на 4 матча

Как стало известно «СЭ», главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев дисквалифицирован на 4 матча чемпионата России и оштрафован на 300 тысяч рублей.

Талалаев получил красную карточку в матче с ЦСКА в 21-м туре РПЛ. Игра проходила 14 марта в Калининграде и завершилась победой хозяев со счетом 1:0. В добавленное время Талалаев подхватил мяч, который вышел за пределы поля, и с силой выбил его на трибуны. Это спровоцировало массовую потасовку, в ходе которой Талалаев и тренер ЦСКА Фабио Челестини получили по красной карточке.

Таким образом, Талалаев пропустит матчи калининградцев с «Сочи» (дома, 21 марта), «Динамо» Мх (в гостях, 5 апреля), «Пари НН» (дома, 11 апреля) и «Краснодаром» (в гостях, 19 апреля).

4 декабря тренер «Балтики» был дисквалифицирован на три матча за оскорбительное поведение в адрес «Спартака» (1:0) в 17-м туре.

«Балтика» с 39 очками занимает четвертое место в РПЛ.