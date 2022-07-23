Ракицкий подписал однолетний контракт с турецким «Адана Демирспором»
Бывший защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий перешел в «Адана Демирспор», сообщает пресс-служба турецкого клуба.
32-летний украинец подписал контракт на 1 год с возможностью продления еще на сезон.
Ракицкий является воспитанником «Шахтера» и выступал за донецкий клуб до 2019 года, после чего перешел в «Зенит». В марте 2022-го защитник покинул петербургский клуб.
В минувшем сезоне Ракицкий провел 23 матча за «Зенит», в которых забил 2 гола и сделал 6 результативных передач.
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|
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|Зенит
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
3
|Кр. Советов
|2
|1
|0
|1
|4-5
|3
|
4
|Сочи
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
5
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
|
6
|Краснодар
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
7
|Факел
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
8
|Динамо
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
9
|Локомотив
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
10
|Ахмат
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
11
|Ростов
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
12
|Спартак
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
13
|Н. Новгород
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
14
|Химки
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
15
|Торпедо
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
16
|Урал
|2
|0
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|2
|0-5
|0
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30 тур
|22.07
|20:00
|
Зенит – Кр. Советов
|3 : 0
|23.07
|15:00
|
ЦСКА – Сочи
|3 : 0
|23.07
|17:30
|
Оренбург – Урал
|3 : 0
|23.07
|20:00
|
Краснодар – Спартак
|- : -
|24.07
|15:00
|
Химки – Н. Новгород
|- : -
|24.07
|17:30
|
Динамо – Торпедо
|- : -
|24.07
|20:00
|
Локомотив – Ростов
|- : -
|24.07
|20:00
|
Ахмат – Факел
|- : -
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ЖК
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|3
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|2
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|
Хесус Мануэль Медина
ЦСКА
|2
|П
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|2
|
|
Ильнур Альшин
Факел
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|2
|1
|0
|
|
Мачей Рыбус
Спартак
|1
|0
|0
|
|
Тимур Сулейманов
Нижний Новгород
|1
|0
|0
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