Ракицкий подписал однолетний контракт с турецким «Адана Демирспором»

Бывший защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий перешел в «Адана Демирспор», сообщает пресс-служба турецкого клуба.

32-летний украинец подписал контракт на 1 год с возможностью продления еще на сезон.

Ракицкий является воспитанником «Шахтера» и выступал за донецкий клуб до 2019 года, после чего перешел в «Зенит». В марте 2022-го защитник покинул петербургский клуб.

В минувшем сезоне Ракицкий провел 23 матча за «Зенит», в которых забил 2 гола и сделал 6 результативных передач.