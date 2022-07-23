«Оренбург» — «Урал»: Сычевой оформил дубль во втором тайме
Нападающий «Оренбурга» Владимир Сычевой отличился в матче 2-го тура РПЛ против «Урала». Он оформил дубль во втором тайме — 2:0.
Голевой передачей отметился нападающий Батраз Гурциев.
Отметим, что Сычевой появился на поле, выйдя на замену сразу после перерыва. Гурциев также вышел на замену по ходу второй половины матча.
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ЦСКА – Сочи
|3 : 0
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Оренбург – Урал
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|23.07
|20:00
|
Краснодар – Спартак
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|
Химки – Н. Новгород
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|24.07
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|
Динамо – Торпедо
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