«Оренбург» — «Урал»: Сычевой оформил дубль во втором тайме

Нападающий «Оренбурга» Владимир Сычевой отличился в матче 2-го тура РПЛ против «Урала». Он оформил дубль во втором тайме — 2:0.

Голевой передачей отметился нападающий Батраз Гурциев.

Отметим, что Сычевой появился на поле, выйдя на замену сразу после перерыва. Гурциев также вышел на замену по ходу второй половины матча.