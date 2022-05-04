Ловчев призвал «Спартак» разогнать команду и собрать ветеранов в связи с сокращением бюджета

Бывший защитник сборной СССР и «Спартака» Евгений Ловчев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на новость о сокращении бюджета в московской команде на 2023 и 2024 год.

«Скажу смешную вещь: сокращение бюджета клуба говорит о том, что надо разогнать команду и собрать Тихонова, Титова, Аленичева, и за эти миллиарды они порвут всех, — сказал Ловчев «СЭ». - Ну, конечно, с кем-то будут судебные проблемы — платить-то все равно надо будет, но то, что в принципе надо приводить в порядок платежную ведомость — это бесспорно. «Спартак» играл два тайма с «Крыльями», невыдающейся командой, там один-два иностранца, остальные — воспитанники академии «Чертаново». А «Спартак» везет человека с Ямайки, из Люксембурга. В Ямайке большой футбол что ли? Зачем везти и переплачивать деньги?».

Также Ловчев считает, что нужно заняться развитием футбола.

«Вся эта ситуация и все отстранения приведут в норму наш футбол. Жить надо на то, что зарабатываешь. Займутся именно развитием футбола: не высшей лигой, а развитием футбола в стране в целом. Головин из 20-тысячного города Калтан, Кудряшов из Братска, Зобнин из Иркутска, Газинский из Комсомольска-на-Амуре, и пошли по списку. Разве в этих городах есть большой футбол? Значит, где-то там это есть, только надо найти и вырастить. А когда люди осваивают только деньги, они везут нам футболистов из Ямайки. Никогда не видел хороших футболистов из Ямайки, вот бегуны — да, Усэйн Болт. Все начнет приходить в норму.

Станет ли «Спартак» более похож на команды, находящиеся ниже его в турнирной таблице? Отвечу просто: «Крылья Советов» с более низким бюджетом находятся выше них. У «Спартака» есть академия, но за последнее время они не воспитали ни одного хорошего игрока. Я считаю, что снижение бюджета «Спартака» пойдет на благо клуба", — добавил Ловчев.

Как стало известно «СЭ», бюджет «Спартака» к 2023 году составит 8 миллиардов рублей, а к 2024 — снизится в два раза, до 4 миллиардов рублей.