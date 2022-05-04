Ловчев призвал «Спартак» разогнать команду и собрать ветеранов в связи с сокращением бюджета
Бывший защитник сборной СССР и «Спартака» Евгений Ловчев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на новость о сокращении бюджета в московской команде на 2023 и 2024 год.
«Скажу смешную вещь: сокращение бюджета клуба говорит о том, что надо разогнать команду и собрать Тихонова, Титова, Аленичева, и за эти миллиарды они порвут всех, — сказал Ловчев «СЭ». - Ну, конечно, с кем-то будут судебные проблемы — платить-то все равно надо будет, но то, что в принципе надо приводить в порядок платежную ведомость — это бесспорно. «Спартак» играл два тайма с «Крыльями», невыдающейся командой, там один-два иностранца, остальные — воспитанники академии «Чертаново». А «Спартак» везет человека с Ямайки, из Люксембурга. В Ямайке большой футбол что ли? Зачем везти и переплачивать деньги?».
Также Ловчев считает, что нужно заняться развитием футбола.
«Вся эта ситуация и все отстранения приведут в норму наш футбол. Жить надо на то, что зарабатываешь. Займутся именно развитием футбола: не высшей лигой, а развитием футбола в стране в целом. Головин из 20-тысячного города Калтан, Кудряшов из Братска, Зобнин из Иркутска, Газинский из Комсомольска-на-Амуре, и пошли по списку. Разве в этих городах есть большой футбол? Значит, где-то там это есть, только надо найти и вырастить. А когда люди осваивают только деньги, они везут нам футболистов из Ямайки. Никогда не видел хороших футболистов из Ямайки, вот бегуны — да, Усэйн Болт. Все начнет приходить в норму.
Станет ли «Спартак» более похож на команды, находящиеся ниже его в турнирной таблице? Отвечу просто: «Крылья Советов» с более низким бюджетом находятся выше них. У «Спартака» есть академия, но за последнее время они не воспитали ни одного хорошего игрока. Я считаю, что снижение бюджета «Спартака» пойдет на благо клуба", — добавил Ловчев.
Как стало известно «СЭ», бюджет «Спартака» к 2023 году составит 8 миллиардов рублей, а к 2024 — снизится в два раза, до 4 миллиардов рублей.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|27
|18
|7
|2
|64-26
|61
|
2
|Динамо
|27
|16
|4
|7
|47-28
|52
|
3
|Сочи
|27
|15
|4
|8
|48-29
|49
|
4
|ЦСКА
|27
|14
|5
|8
|38-27
|47
|
5
|Краснодар
|27
|13
|6
|8
|39-28
|45
|
6
|Локомотив
|27
|11
|8
|8
|38-36
|41
|
7
|Кр. Советов
|27
|11
|5
|11
|34-32
|38
|
8
|Ахмат
|27
|11
|2
|14
|33-37
|35
|
9
|Ростов
|27
|9
|7
|11
|45-46
|34
|
10
|Спартак
|27
|9
|7
|11
|32-37
|34
|
11
|Н. Новгород
|27
|7
|8
|12
|25-38
|29
|
12
|Химки
|27
|6
|11
|10
|31-43
|29
|
13
|Рубин
|27
|8
|5
|14
|33-50
|29
|
14
|Урал
|27
|6
|9
|12
|21-31
|27
|
15
|Уфа
|27
|4
|11
|12
|25-38
|23
|
16
|Арсенал
|27
|5
|7
|15
|27-54
|22
|6.05
|18:00
|
Кр. Советов – Динамо
|- : -
|7.05
|14:00
|
Урал – Спартак
|- : -
|7.05
|16:30
|
Зенит – Химки
|- : -
|7.05
|16:30
|
Н. Новгород – Ахмат
|- : -
|7.05
|19:00
|
ЦСКА – Сочи
|- : -
|8.05
|14:00
|
Уфа – Ростов
|- : -
|8.05
|16:30
|
Арсенал – Краснодар
|- : -
|8.05
|19:00
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|18
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|13
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|11
|П
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|15
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|22
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0