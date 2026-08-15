ЦСКА — «Факел»: где смотреть прямую трансляцию матча РПЛ

ЦСКА примет «Факел» в рамках 4-го тура РПЛ в субботу, 15 августа. Матч пройдет на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве и начнется в 16.15 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 4-й тур.

15 августа, 16:15. ВЭБ Арена (Москва)

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Следить за ключевыми событиями встречи ЦСКА — «Факел» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры покажут на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru (по платной подписке). Начнется эфир в 16.10 мск.

В 3-м туре РПЛ ЦСКА сыграл в безголевую ничью с «Ростовом» 0:0, «Факел» сыграл вничью с «Ахматом» — 0:0.

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