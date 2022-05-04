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Пресняков считает, что «Спартак» сокращением бюджета должен подать пример другим российским клубам

Георгий Скобликов
Читать «СЭ» в

Композитор, болельщик «Спартака» Владимир Пресняков-старший в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость о сокращении финансирования московского клуба.

«Сейчас футболисты играют за очень большие деньги. Они никуда не хотят уезжать. Здесь Дзюба может прослыть легендарным игроком. А можно и не платить, как на первенстве пивзавода. Раньше были команды лейтенантов, милиционеров. Им давали квартиры, было хорошо. Мне кажется, «Спартак» должен всем подать пример. Должно быть движение к народному футболу. Зачем в нынешнем чемпионате играть суперзвездами? «Зенит» пусть продолжает радоваться своим чемпионствам. Будет борьба за второе и третье места. А армейцам за хорошие успехи давать звания», — сказал Пресняков «СЭ».

Как стало известно «СЭ», бюджет «Спартака» к 2023 году составит 8 миллиардов рублей, а к 2024 — снизится в два раза, до 4 миллиардов рублей.

На данный момент «Спартак» занимает десятое место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ после 27 туров.

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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 18 7 2 64-26 61
2
 Динамо 27 16 4 7 47-28 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 27 14 5 8 38-27 47
5
 Краснодар 27 13 6 8 39-28 45
6
 Локомотив 27 11 8 8 38-36 41
7
 Кр. Советов 27 11 5 11 34-32 38
8
 Ахмат 27 11 2 14 33-37 35
9
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
10
 Спартак 27 9 7 11 32-37 34
11
 Н. Новгород 27 7 8 12 25-38 29
12
 Химки 27 6 11 10 31-43 29
13
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
14
 Урал 27 6 9 12 21-31 27
15
 Уфа 27 4 11 12 25-38 23
16
 Арсенал 27 5 7 15 27-54 22
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6.05 18:00
Кр. Советов – Динамо
 - : -
7.05 14:00
Урал – Спартак
 - : -
7.05 16:30
Зенит – Химки
 - : -
7.05 16:30
Н. Новгород – Ахмат
 - : -
7.05 19:00
ЦСКА – Сочи
 - : -
8.05 14:00
Уфа – Ростов
 - : -
8.05 16:30
Арсенал – Краснодар
 - : -
8.05 19:00
Локомотив – Рубин
 - : -
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

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Дмитрий Полоз

Ростов

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Сочи

 11
П
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Далер Кузяев

Зенит

 7
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Антон Зиньковский

Крылья Советов

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
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Максимилиано Кофрие

Спартак

 15 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 22 1 4
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Краснодар

 15 1 0
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