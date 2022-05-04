Пресняков считает, что «Спартак» сокращением бюджета должен подать пример другим российским клубам

Композитор, болельщик «Спартака» Владимир Пресняков-старший в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость о сокращении финансирования московского клуба.

«Сейчас футболисты играют за очень большие деньги. Они никуда не хотят уезжать. Здесь Дзюба может прослыть легендарным игроком. А можно и не платить, как на первенстве пивзавода. Раньше были команды лейтенантов, милиционеров. Им давали квартиры, было хорошо. Мне кажется, «Спартак» должен всем подать пример. Должно быть движение к народному футболу. Зачем в нынешнем чемпионате играть суперзвездами? «Зенит» пусть продолжает радоваться своим чемпионствам. Будет борьба за второе и третье места. А армейцам за хорошие успехи давать звания», — сказал Пресняков «СЭ».

Как стало известно «СЭ», бюджет «Спартака» к 2023 году составит 8 миллиардов рублей, а к 2024 — снизится в два раза, до 4 миллиардов рублей.

На данный момент «Спартак» занимает десятое место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ после 27 туров.