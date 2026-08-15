«Родина» — «Акрон»: Беншимол сравнял счет на 71-й минуте

Нападающий «Акрона» Жилсон Беншимол сравнял счет на 71-й минуте матча 4-го тура РПЛ с «Родиной» — 2:2.

24-летний форвард пробросил мяч себе на ход, ворвался в штрафную и точно пробил в угол.

Игра проходит на стадионе «Арена Химки» в Химках.

Ключевые события встречи «Родина» — «Акрон» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».