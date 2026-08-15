Семин пожелал молодым футболистам равняться на Головина и Кварацхелию

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» дал совет молодым футболистам.

«Молодые футболисты с каждым днем должны становиться лучше, а не хуже. А у нас парадоксальные вещи: вроде есть таланты, вроде хорошие игроки, а продолжения нет. И таких примеров очень много. А они должны становиться лучше, тогда у них будет перспектива. Такая как у Головина, Хвичи — вот это пример для них, сколько труда надо вкладывать, чтобы продолжать карьеру на высочайшем уровне. Это мое пожелание им», — сказал Семин «СЭ».

Александр Головин и Хвича Кварацхелия играют в Лиге 1 за «Монако» и «ПСЖ» соответственно.