Вадим Евсеев высказался о возможном расширении РПЛ до 18 команд

Главный тренер «Шинника» Вадим Евсеев высказался о возможном расширении Тинькофф РПЛ.

«Очень много сейчас говорят о расширении РПЛ до 18 клубов, — написал Евсеев в своем Telegram-канале. — Я за! Моя позиция не меняется много лет. Считаю для России 16 клубов мало. Должно быть больше игр, более интенсивный календарь. Но я против того, чтобы все клубы премьер-лиги автоматически остались в лиге и добавились два лучших клуба ФНЛ».

Тренер отметил, что должен сохраняться спортивный принцип, а правила не должны меняться по ходу сезона.

«Оптимальный вариант — это 18 клубов на следующий сезон, первая и вторая команда ФНЛ поднимается наверх, третья и четвертая играют стыковые игры с 15-м и 16-м клубами РПЛ. Большие клубы выступают против расширения, спрашивая зачем им это надо. Но команды из второй половины обыгрывают грандов. И всегда чемпионом становился клуб, который набирал максимум очков в играх с теми, кто слабее», — написал он.

Ранее сообщалось, что клубы РПЛ могут утвердить положение, согласно которому никто не покинет премьер-лигу по итогам текущего сезона, а в следующем сезоне лига расширится до 18 команд за счет двух команд из ФНЛ.