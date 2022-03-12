«Уфа» и «Нижний Новгород» не забили голов в первом тайме

Сегодня, 12 марта, проходит матч 21-го тура Тинькофф РПЛ, в котором «Уфа» на своем поле принимает «Нижний Новгород».

В первом тайме команды не отметились забитыми голам, счет — 0:0.

Хозяева за 45 минут нанесли два удара в створ ворот соперника, а гости — один.

Единственную желтую карточку в первом тайме получил полузащитник «Уфы» Тиагу Родригеш.

Следить за матчем «Уфа» — «Нижний Новгород» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ».