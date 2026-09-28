Макдэвид — первый, Кучеров — второй, Овечкин не попал в топ-50. Рейтинг лучших игроков НХЛ прямо сейчас

Ежегодный топ-лист «СЭ» перед стартом сезона за океаном.

Традиционно перед стартом регулярного чемпионата НХЛ хоккейный отдел «СЭ» представляет список лучших игроков лиги на данный момент. Каждый автор представил топ-50 хоккеистов, после чего сформировался общий рейтинг. Лидирующая четверка осталась неизменной по сравнению с 2025 годом, однако далее произошло множество перестановок и появилось немало новых имен.

Коннор Макдэвид, Никита Кучеров, Нэйтан Маккиннон. Великая троица продолжает править в современной НХЛ и делить между собой основные индивидуальные призы. Подпортить сезон каждому из них могут только травмы, но в минувшем чемпионате серьезные проблемы со здоровьем обошли их стороной. Макдэвид забрал «Арт Росс» и «Тед Линдсей», Кучеров — «Харт». По результативности чуть позади Маккиннон, но его 127 (53+74) очков все равно выглядят космической отметкой.

В ближайшем сезоне в битву титанов еще серьезнее готов вмешаться молодой гений из «Сан-Хосе». Для Маклина Селебрини минувший год получился супернасыщенным. Форвард ворвался в топ-4 бомбардиров НХЛ, съездил на Олимпиаду и чемпионат мира. Рейтинг «СЭ» только подчеркивает прогресс нападающего: год назад канадец не вошел в топ-50, а после сезона-2025/26 поднялся на пятое место, пропустив вперед только лучшего защитника современности Кэйла Макара, завоевавшего «Норрис Трофи».

Рано или поздно это должно было произойти: Александр Овечкин не вошел в наш рейтинг. По ветеранским меркам капитан «Вашингтона» провел хороший сезон: 64 (32+32) очка в 82 матчах. Однако в масштабах лиги его значимость постепенно снижается. Овечкина уже невозможно представить в гонке за «Морис Ришар», а среди бомбардиров он не входит даже в топ-60 игроков лиги. Лучший россиянин в рейтинге после Кучерова по-прежнему Кирилл Капризов. Он, правда, откатился на две позиции. Причем подвинул его, помимо резко спрогрессировавшего Селебрини, одноклубник Куинн Хьюз, который после обмена из «Ванкувера» в «Уайлд» выдал феноменальную вторую половину чемпионата.

Продолжают доминирование российские вратари. В топ-30 рейтинга «СЭ» — сразу три голкипера: Андрей Василевский, выигравший «Везину Трофи», Илья Сорокин и Игорь Шестеркин. Они опередили Коннора Хеллибака, а другие вратари даже не вошли в 50 лучших хоккеистов НХЛ.

В рейтинге впервые представлены многие молодые звезды, совсем недавно дебютировавшие в НХЛ, но уже громко заявившие о себе. Партнер Ивана Демидова по «Монреалю» Лэйн Хатсон вовсе ворвался на 29-е место, опередив среди защитников Миро Хейсканена и Эвана Бушара. В топ-40 также вошел Мэттью Шефер, ставший лучшим новичком прошлого сезона. Подъем «Монреаля», дошедшего до финала Востока, напрямую связан с прогрессом талантливой молодежи. От «Канадиенс» в топ-50, помимо Хатсона, зашли Ник Сузуки (14-е место), Коул Кофилд (38-е) и Юрай Слафковски, закрывающий наш рейтинг.

Вместе с просадкой «Флориды» рухнули позиции ее лидеров. Из десятки рейтинга выпал Александр Барков: в новой версии финский форвард, пропустивший весь сезон НХЛ из-за травмы, только 16-й. 14 позиций потерял Мэттью Ткачак, Сэма Райнхарта подвинули с 30-го на 44-е место. А Сергей Бобровский, который теперь поведет в плей-офф «Торонто», вовсе потерял прописку в рейтинге, хотя еще год назад занял 14-е место.

Значительно откатился Артемий Панарин. После обмена в «Лос-Анджелес» форвард сохранил привычный график результативности, набирая за игру больше одного очка, но этого мало даже для того, чтобы замахнуться на 100+ очков за регулярку. Из резких подъемов отметим также Мартина Нечаса. Переход в «Колорадо» пошел чеху на пользу. В команде Джерада Беднара форвард впервые в карьере выбил 100 очков за регулярку и поднялся на 19-е место. А вот кто в НХЛ, несмотря на возраст, сохраняет королевскую стабильность, так это Сидни Кросби. Год назад канадец занял 13-е место, сейчас опустился на 15-е. Значимость Сида для «Питтсбурга» по-прежнему невероятно высока.