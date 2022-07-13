Орещук: «Многие игроки «Спартака» довольны Абаскалем. Зачем его менять?»
Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук прокомментировал уход Луки Каттани из «Спартака».
В среду, 13 июля, московский клуб объявил об уходе 40-летнего итальянца с поста спортивного директора.
«В данный момент, наверное, уход Каттани не сильно повлияет, — приводит слова Орещука «Спорт День за Днем». — Он проделал шикарную работу. Я так понимаю, «Спартаку» только центральный защитник нужен. Насколько я слышал, они ведут переговоры по этому вопросу, со дня на день должны взять футболиста. Команда укомплектована хорошо, будет бороться за серьезные места в чемпионате».
По его мнению, Каттани проделал неплохую работу в «Спартаке».
«Каттани освежил клуб, привел неплохих молодых игроков. Просто люди ждать не хотят. У нас же болельщики здесь и сейчас, им сразу дай. Не каждый игрок готов ехать в команду, которая не играет в еврокубках из-за сложившейся политической ситуации. Из того, что было, Лука хорошо подобрал игроков», — сказал он.
Также Орещук поделился мнением о будущем главного тренера московского клуба Гильермо Абаскаля.
«Многие игроки «Спартака» довольны Абаскалем. Зачем его менять? Причем здесь главный тренер? Главного тренера же не только Каттани привел, его согласовывал и Леонид Арнольдович, и Зарема. Ни в коем случае сейчас тренера менять не надо. Понятно, что пока не начался чемпионат, но футболисты очень довольны главным тренером. Я бы не стал ничего менять», — подытожил бывший спортивный директор «Динамо».
Напомним, что Каттани работал в «Спартаке» с декабря 2021 года.
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12
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13
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14
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15
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Химки – Зенит
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ЦСКА – Урал
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Оренбург – Кр. Советов
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Ахмат – Спартак
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Торпедо – Сочи
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Локомотив – Н. Новгород
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Краснодар – Факел
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