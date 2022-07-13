«Зенит» объявил о продлении контракта с Семаком на три года

«Зенит» продлил контракт с главным тренером Сергеем Семаком.

Как сообщает пресс-служба петербургского клуба, новое соглашение с 46-летним специалистом рассчитано на три года.

Семак тренирует «Зенит» с 29 мая 2018 года. Под его руководством петербургский клуб четыре раза выигрывал чемпионат России, один раз — Кубок России и три раза — Суперкубок России.

Также тренер возглавлял «Уфу».