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Сегодня, 14:04

«Зенит» объявил о продлении контракта с Семаком на три года

Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Сергей Семак.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Зенит» продлил контракт с главным тренером Сергеем Семаком.

Как сообщает пресс-служба петербургского клуба, новое соглашение с 46-летним специалистом рассчитано на три года.

Семак тренирует «Зенит» с 29 мая 2018 года. Под его руководством петербургский клуб четыре раза выигрывал чемпионат России, один раз — Кубок России и три раза — Суперкубок России.

Также тренер возглавлял «Уфу».

Источник: https://t.me/fczenit/6326
Сергей Семак
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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