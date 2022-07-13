Смородская об уходе Каттани: «В «Спартаке» все настолько мутно, что комментировать нечего»

Смородская отреагировал на уход Луки Каттани с поста спортивного директора «Спартака»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на уход Луки Каттани с поста спортивного директора «Спартака».

«Не хочу это комментировать, потому что не знаю ситуацию в «Спартаке». Там настолько все мутно и непонятно, что комментировать нечего», — сказала Смородская корреспонденту «СЭ» Полине Мельниковой.

Каттани работал в «Спартаке» с декабря 2021 года.