Смородская об уходе Каттани: «В «Спартаке» все настолько мутно, что комментировать нечего»
Смородская отреагировал на уход Луки Каттани с поста спортивного директора «Спартака»
Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на уход Луки Каттани с поста спортивного директора «Спартака».
«Не хочу это комментировать, потому что не знаю ситуацию в «Спартаке». Там настолько все мутно и непонятно, что комментировать нечего», — сказала Смородская корреспонденту «СЭ» Полине Мельниковой.
Каттани работал в «Спартаке» с декабря 2021 года.
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13
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|0
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|0
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|0
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15
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|0
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|15.07
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
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|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
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