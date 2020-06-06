Бывший игрок «Локомотива» выделил два фактора, которые могут помешать Николичу

Бывший игрок «Локомотива» и сборной Хорватии, сейчас хорватский агент, Томислав Дуймович в интервью «СЭ» отметил, что не сомневается в успехе Марко Николича в московском клубе.

— Уверены, что в «Локомотиве» у Николича получится?

— Да, практически не сомневаюсь. Может помешать только то, что предыдущим тренером был Юрий Палыч. Вокруг клуба очень большой ажиотаж, с легендой клуба расстались в тот момент, когда команда шла на втором месте — это создает дикое напряжение. Спортивная общественность сейчас на стороне Семина, все понимают, что расставание получилось некрасивым, поэтому Марко будет сложно. Второй момент — он сейчас на карантине после прилета в Россию, так что познакомиться с командой сможет только перед рестартом сезона. Хватит ли времени? Даже полноценных сборов не всегда достаточно, чтобы донести до команды свои идеи, а уж неделя — совсем мало. Так что руководители должны будут набраться терпения, если поначалу что-то пойдет не так. В следующем чемпионате уже будет легче. Уверен, что правой рукой тренера станет Ведран Чорлукой — капитан и лидер команды. (Константин Алексеев)

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